TMSF'den şirket satışı

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TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, 10 TL nominal değerli 2 milyon 240 bin adet Hobim Arşivleme ve Basım Hizmetleri AŞ paylarının satışında muhammen bedel 120 milyon TL olarak belirlendi.

Paylar, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak. Yatırımcıların kapalı teklif zarflarını 9 Eylül saat 17.00'ye kadar "TMSF, İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı'na" elden teslim etmesi gerekiyor.

Alınan teklifler, İhale Komisyonu tarafından 12 Eylül'de saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında, yatırımcılar ve/veya bunların yasal temsilcileri huzurunda açılacak. Kapalı zarf ile verilen tekliflerin açılmasını müteakiben açık artırma yapılacak.