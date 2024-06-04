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        Haberler Spor Diğer TMOK ve IVECO BUS arasında sponsorluk anlaşması imzalandı - Diğer Haberleri

        TMOK ve IVECO BUS arasında sponsorluk anlaşması imzalandı

        Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve IVECO BUS arasında sponsorluk anlaşması imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 15:52 Güncelleme: 04.06.2024 - 15:52
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        TMOK'a yeni sponsor
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        TMOK'tan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Ataköy'deki Olimpiyat Evi'nde düzenlenen törene, TMOK Başkanı Uğur Erdener, IVECO BUS Global Müşteri Hizmetleri ve Asya Ticari Operasyonlar Başkanı Marco Franza ile Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Ticari Operasyonlar Direktörü Ahmet Örs katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen TMOK Başkanı Uğur Erdener, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün, taşımacılık sektörünün öncülerinden IVECO BUS ile imzaladığımız 'Resmi Karayolu Taşımacılığı Sponsorluğu' anlaşmasıyla milli takımlarımızın ilk etapta iki yıl ulaşım ihtiyaçlarını IVECO BUS karşılayacak. Bugün burada bunun için önemli bir adım atıyoruz. Bu anlaşma sadece milli takımlarımızın ihtiyaçları için değil, aynı zamanda Türk sporunun geleceği için de önemli bir yatırım. Bu iş birliğinin uzun soluklu ve kalıcı olacağına inanıyorum ve IVECO BUS'a ailemize hoş geldiniz diyorum."

        FRANZA: TÜRKİYE MİLLİ OLİMPİYAT TAKIMINA EŞLİK ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ

        ​​​​​​​IVECO BUS Global Müşteri Hizmetleri ve Asya Ticari Operasyonlar Başkanı Marco Franza ise TMOK'u desteklemekten dolayı büyük bir gurur duyduklarını vurgulayarak, "Bu, sürdürülebilir ve kapsayıcı toplu taşıma konusunda uzman olan ve bu konuya ciddi mesai harcayan bizlerin Türk sporcularla paylaşmaya hevesli olduğumuz heyecan verici bir yolculuğun başlangıcıdır. Sportif başarı arayışında Türkiye milli olimpiyat takımına eşlik etmeyi dört gözle bekliyor ve sporculara olimpiyat yolculuklarında altın madalya diliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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