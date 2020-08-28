AA

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu yıla ilişkin fındık müdahale alımlarına başlarken, kurum tarafından son 3 yılda alınan fındık miktarı 223 bin tonu buldu.

TMO verilerinden yapılan derlemeye göre, ofis ilk olarak 2006 yılında fındık alımı için görevlendirildi ve bu görev 3 yıl sürdü.

Bu kapsamda, 2006-2008 yıllarında toplam 694 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirildi.

Kurum, piyasaların dengede tutulabilmesi için 2017'de yeniden görevlendirilirken, son dönemde kabuklu fındık alımlarına devam etti.

Bu kapsamda, 2017-2018 yıllarında 87 bin üreticiden 150 bin ton ürün alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez geçen yıl hasattan önce alım fiyatı açıklanırken, TMO tarafından bu kapsamda 50 bin üreticiden 73 bin ton kabuklu fındık alımı gerçekleştirildi.

Böylece, TMO 2017-2019 döneminde 223 bin ton kabuklu fındık almış oldu.

Alınan kabuklu fındıkların 140 bin tonu doğrudan satıldı. 13 bin ton ürün ise fındık ve fındık mamulleri tüketim alışkanlığının artırılması ve daha uygun fiyatlarda tüketilebilmesi amacıyla kavrulmuş fındık, rafine fındık yağı, fındık kreması gibi mamullerin imalatında kullanıldı.

TMO'nun satış noktalarında perakende ve toptan fındık ve fındık mamulleri satışları yapılıyor. Bu ürünlerin geniş kitlelere ulaşması için Tarım Kredi Kooperatifleri, Atatürk Orman Çiftliği ve ePttAVM.com aracılığıyla dijital ortamda da perakende satışlar gerçekleştiriliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kavrulmuş fındık ihtiyacını karşılamak için 2018 yılında 388 ton, 2019 yılında 510 ton, bu yıl da 500 ton kavrulmuş iç fındık satışı yapıldı. Böylece şimdiye kadar yaklaşık 1400 tonluk fındık satışı gerçekleştirildi.

ÜRETİCİLERİN MAĞDURİYETİ GİDERİLİYOR

Fındık sektörünün yapısal sorunlarından biri olan arz-talep dengesizliğinden piyasadaki fındık fiyatları, fındık ihraç fiyatları ve üretici gelirleri etkilenirken, TMO tarafından yapılan alımlarla arzın düşük ya da yüksek olmasına bağlı piyasada oluşan aşırı düşük ya da aşırı yüksek fiyatlar karşısında fındık üreticisinin mağduriyeti gideriliyor.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Erdoğan bu yıl da TMO'nun fındık alım fiyatını hasat döneminden önce açıkladı. TMO'nun bu yılki fındık alım fiyatı, Giresun kalite kabuklu fındık için kilogram başına 22,5 lira, levant kalite kabuklu fındık için 22 lira ve sivri kalite için 21 lira olarak belirlendi.