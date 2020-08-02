Indiana Pacers, NBA normal sezonunda 'bubble' adı verilen Orlando'da izole şekilde oynanan ilk maçına Philadelphia Sixers'la karşılaştı. Pacers sahadan 127-121'lik galibiyetle ayrılırken T.J. Warren yıldızlaştı!

12'de 9 üçlük isabeti bulan T.J. Warren, 29'da 20 saha içi isabeti yakaladı ve tam 53 sayı üretti. Galibiyetin mimarı olan Warren, Indiana'nın Sixers karşısında bulduğu sayıların yüzde 41'ini üretti.