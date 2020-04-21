Tiroid bezi; boynun ön orta kısmında bulunan ve hormon salgılaması yapan bir organdır. Tiroid bezinde üretilen hormonların birçok hayati önem taşıyan görevi bulunmaktadır. Bunlar; vücudun enerji seviyesinin kontrolünün sağlanması, dolaşım, sinir ve sindirim sistemlerinin çalışmasında önemli rolü bulunmaktadır. Meydana gelen hastalıkların bazıları da;tiroid bezinde üretilen hormonların az veya çok salgılanması sonucu görülebilmektedir.

Salgılanan hormon seviyesinin fazla olması durumunda kişilerde; çarpıntı, yemek yendiği halde kilo kaybı olması, ellerde titreme, terleme, saç dökülmesi, sinirlilik oluşabilmektedir. Salgının az olması durumunda ise; ödem oluşumu, kilo alımı, sindirim sisteminin az çalışması, adet düzensizliği, ciltte kuruluk, halsizlik ve ses kısıklığı oluşabilmektedir. Tiroid bezi ile ilgili rahatsızlıklar oldukça çok karşımıza çıkan bir durumdur. Özellikle kadınlarda daha fazla görülebilmektedir.

Tiroid Bezi Rahatsızlıkları ise şunlardır;

Guatr ; tiroid bezinin birçok sebepten dolayı aşırı büyüme oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Fakat guatr oluşumunda meydana gelen en önemli etken iyot eksiliğinin etkisidir. İyotun gıdalar ile yetersiz alınması, aileden gelen genler, çevresel ve kişisel faktörler etkili olabilmektedir.

; tiroid bezinin birçok sebepten dolayı aşırı büyüme oluşmasıyla ortaya çıkmaktadır. Fakat guatr oluşumunda meydana gelen en önemli etken iyot eksiliğinin etkisidir. İyotun gıdalar ile yetersiz alınması, aileden gelen genler, çevresel ve kişisel faktörler etkili olabilmektedir. Tiroidnodülleri ; tiroid bezinde içerisinde meydana gelen normaltriod yapısından farklı olan hücre gruplarıdır. Bu nodüller gelişen ultrason cihazlarıyla daha kolay bir şekilde tespit edilmektedir. Bu durumda erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülebilmektedir. Oluşan nodüllerin çoğunluğu iyi huylu olarak gelişmekte ve sadece %5 oranında kanserli nodüller oluşabilmektedir. Bu nodül oluşumları tespit edilerek büyümesi ilaçlar ile geriletilmektedir. Ayrıca ilaç kullanımına rağmen büyüme devam ediyorsa cerrahi müdahale ile alınmaktadır. Cerrahi müdahale yapılmadan önce nodülde kanser oluşumu olup olmadığı biopsi ile kontrol edilmektedir. Eğer mevcut değilse; ilerleyen dönemlerde tekrar büyüme ve kanser riski oluşabilmesinden dolayı nodül tamamen temizlenmektedir.

; tiroid bezinde içerisinde meydana gelen normaltriod yapısından farklı olan hücre gruplarıdır. Bu nodüller gelişen ultrason cihazlarıyla daha kolay bir şekilde tespit edilmektedir. Bu durumda erkeklere oranla kadınlarda daha fazla görülebilmektedir. Oluşan nodüllerin çoğunluğu iyi huylu olarak gelişmekte ve sadece %5 oranında kanserli nodüller oluşabilmektedir. Bu nodül oluşumları tespit edilerek büyümesi ilaçlar ile geriletilmektedir. Ayrıca ilaç kullanımına rağmen büyüme devam ediyorsa cerrahi müdahale ile alınmaktadır. Cerrahi müdahale yapılmadan önce nodülde kanser oluşumu olup olmadığı biopsi ile kontrol edilmektedir. Eğer mevcut değilse; ilerleyen dönemlerde tekrar büyüme ve kanser riski oluşabilmesinden dolayı nodül tamamen temizlenmektedir. Hashimoto tiroidi ; bu tiroid rahatsızlığı kronikleşen bir türdür. Hashimoto tiroidinde oluşan antikorlar, bazı maddeleri etkileyerek onları yok etmeye çalışırlar. Bunun sonucunda kanda bulunan savunma sistemi hücreleri tiroid bezine girer ve tiroid bezinin işlevini engeller. Bu iltihaplanmanın oluşmasıyla kandaki hormon azalır, tiroid hücrelerinin çoğalmasını sağlayan mekanizmaları uyararak tiroid bezlerinin şişmesine ve bazı kısımlarda hasar oluşumuna neden olur. Bunun sonucunda ise guatr gelişmektedir. Bu rahatsızlık ultrason ile tespit edilmekte ve izlenmektedir. Bunun yanında ilaç tedavisi ile de desteklenerek hormon seviyesi dengede tutulmaktadır.

; bu tiroid rahatsızlığı kronikleşen bir türdür. Hashimoto tiroidinde oluşan antikorlar, bazı maddeleri etkileyerek onları yok etmeye çalışırlar. Bunun sonucunda kanda bulunan savunma sistemi hücreleri tiroid bezine girer ve tiroid bezinin işlevini engeller. Bu iltihaplanmanın oluşmasıyla kandaki hormon azalır, tiroid hücrelerinin çoğalmasını sağlayan mekanizmaları uyararak tiroid bezlerinin şişmesine ve bazı kısımlarda hasar oluşumuna neden olur. Bunun sonucunda ise guatr gelişmektedir. Bu rahatsızlık ultrason ile tespit edilmekte ve izlenmektedir. Bunun yanında ilaç tedavisi ile de desteklenerek hormon seviyesi dengede tutulmaktadır. Basedow- Graves Hastalığı ; bu rahatsızlık vücutta bulunan tiroid dokusuna karşı antikor oluşumunun meydana gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık sonucunda hipertiroid oluşmasına neden olmaktadır. Bu hastalığın tanısı konulduktan sonra; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve atom tedavisi şeklinde yöntemler izlenmektedir.

; bu rahatsızlık vücutta bulunan tiroid dokusuna karşı antikor oluşumunun meydana gelmesiyle ortaya çıkmaktadır. Bu hastalık sonucunda hipertiroid oluşmasına neden olmaktadır. Bu hastalığın tanısı konulduktan sonra; ilaç tedavisi, cerrahi müdahale ve atom tedavisi şeklinde yöntemler izlenmektedir. Tiroid Kanserleri; tiroid bezinde görülen dört kanser türü bulunmaktadır. Bunlar; papiller, foliküler, medüller ve anaplastiktir. Oluşan papiller ve foliküler kanserleri tedavisi; teşhis konulduktan doğru ve eksiksiz yapılan ameliyat ile temizlenerek, tamamen tedavi edilen türlerdir. Medüller ise daha tehlikeli bir kanser türü olmasına rağmen gelişen tıp teknikleriyle tedavi şansı oldukça yükselmiştir. Anaplastik türde ise; eğer teşhis ileri evrelerde konulmuşsa tedavi edilmesi çok düşük bir ihtimaldir.

Ameliyat sonrasında medüller kanser türü yeniden gelişmemesi için radyoterapi yöntemi ile desteklenmektedir. Anaplastik kanser türünde ise hastalığın evresine ve hastanın durumuna uygun olarak kemoterapi ile radyoterapi uygulanabilmektedir.

Bu yüzden vücudunuz da tiroid bezleri ile ilgili belirtiler meydana geldiğinde mutlaka hemen doktora başvurunuz.