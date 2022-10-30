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Tırnaklar hastalıkların habercisi! El ve ayak tırnaklarınızda bunları görüyorsanız doktora başvurun!

Tırnakların üzerinde görülen beyaz lekeler, güzel görüntüyü bozmasının yanında sağlık sorunlarını da beraberinde getirebiliyor. Çok önemsemediğimiz tırnak lekeleri aslında bazı hastalıkların da habercisi olabiliyor. Oluşan bu beyaz lekeler boyutlarına göre farklı anlamlar kazanıyor.

Giriş: 30.10.2022 - 06:04 | Güncelleme: ABONE OL

  • Tırnaklarda zaman zaman oluşan ve uzun süre geçmeyen tırnak lekelerinin aslında sağlık sorunlarıyla ilgili olabildiğini biliyor muydunuz? Genellikle kalsiyum eksikliği ve kansızlık sebebiyle ortaya çıkan tırnaklardaki beyaz lekeler, bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. 

  • TIRNAKLARDAKİ BEYAZ LEKELER NEDİR?

    Tırnaklarda oluşan beyaz lekeler bilinenin aksine sadece tırnaklarda meydana gelmez. Bu lekelere lökoniki adı verilir ve birçok hastalığın habercisi olabilir. Aslında en büyük nedeni tırnak yatağının zarar görmesidir. Örneğin tırnağınızı sert bir yere vurduğunuzda, kapı arasına sıkıştırdığınızda beyaz lekeler oluşabilir. Belirgin beyaz çizgiler bazen hiçbir darbe olmamasına rağmen de meydana gelebilir. İşte o durumlar bazı hastalıkların belirtisi olabiliyor. 

  • TIRNAKTAKİ LEKELER NEYİN BELİRTİSİ?

    Tırnağınızda oluşan beyaz lekeler şu hastalıkların belirtisi olabilir;

    Tırnak mantarı,

    Kansızlık,

    Kalsiyum eksikliği,

    Keratin hormonunun yetersizliği,

    Protein eksikliği,

    Mineral eksikliği,

  • TIRNAKTAKİ BEYAZ LEKELER VE BÖBREK YETMEZLİĞİ

    Tırnakta oluşan beyaz lekelerin oluşum sebepleri arasında karaciğer hastalıkları, siroz ve hepatit bulunabilir. Böbrek hastalıklarında da tırnaklarda beyaz ve pembe lekeler görülebilir. Ağır böbrek yetmezliğinde ise tırnaklar komple beyaz olabilir.

  • TIRNAKTA OLUŞAN BEYAZ LEKELER NASIL GEÇER?

    Tırnaklarınızı her zaman temiz tutun, sıkça nemlendirin,

    Uzun süre ojeli kalmayın mutlaka tırnaklarınızı havalandırın,

    Temizlik sırasında eldiven kullanın, tırnaklarınızı kimyasal maddelerden uzak tutun,

    C vitamini içeren meyveleri tüketin.

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