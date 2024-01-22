Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Tiridine banmak isteyen randevu bulamıyor

        Tiridine banmak isteyen randevu bulamıyor

        Samsun'un Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerindeki tesislerde yapılan yöresel yemek tiridin tadına bakabilmek için randevu almak gerekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Tesislerde yapılan yöresel yemek tiride sezonun sonu yaklaşmasına rağmen vatandaşlardan yoğun talep geliyor.

        • 2

          Kaz etinden yapılan ve türkülerde adı geçen tirit, Havza, Kavak, Asarcık ve Ladik ilçelerinde hemşehri derneklerinin düzenlendiği tirit gecelerinde vatandaşları bir araya getiriyor. Kış aylarında hizmet veren tesislerde bu lezzeti tatmak isteyen vatandaşlar için tirit hazırlanıyor.

        • 3

          Kaz asma usulüyle tirit pişirilen tesisin sahibi Mustafa Cendek, yaptığı açıklamada, eskiden evlerde yapılan özel bacalara asılarak hazırlanan tiridi günümüzde aynı yöntemle pişirerek müşterilerine sunmaya çalıştıklarını söyledi.

        • 4

          Toplam 13 yıldır kaz tiridi yaptığını belirten Cendek, "İyi bir kaz tiridi odun ateşinde asarak ve kendi yağını yakarak olur. Tirit ortalama iki saatte pişiyor. Pişen kazları doğrayarak servis haline getiriyoruz.

        • 5

          Pişmiş pilavımızı kazın kendi yağı ile yağlıyoruz. Yaktığımız yağa yufkaları bandırıyoruz, tepsinin etrafına döşüyoruz. Burada bir damla dahi su olmaz, kaz sadece kendi yağı ile pişiyor. Halkımız da bu lezzete geliyor" dedi.

        • 6

          Kazın hazırlanması ve pişirilmesi zaman aldığı için randevu ile müşterilere hizmet verebildiklerini anlatan Cendek, "Son yıllarda tiride olan ilgi arttı. Çevre illerden müşterilerimiz var. Hazırlanması zaman aldığı için önceden randevu alıyoruz.

          Şu an randevularımız Şubat'ın 10-15'ine kadar dolu. Bu yıl elimdeki kazlar yetmedi sezona. Şubat ayının sonunda işletmeyi kapatacağım. Zaten Şubat ayından sonra kazlar yumurtlamaya başlar. Yumurta ve kuluçka döneminde kaz artık yenilmez ve müşteriye verilmez" diye konuştu.

        • 7

          Cendek, kaz tiridi yemek için arayan müşterilerinden gelen telefonları da yoğunluktan olumsuz cevapladığını belirtti. Hasan Horozoğlu ise Havza'nın kaz tiridinin meşhur olduğunu bildiklerini ve Kastamonu'dan 2-3 yıldır geldiklerini belirterek, "Bu yıl Havzalı ve aile dostumuz Şahin ailesinin davetlisi olarak geldik. Geçen yılda ondan önceki yılda geldik tirit için. Gayet hoş bir tadı var. Zaten Havza'da da kaz meşhur" diye konuştu.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Astronot Gezeravcı ile görüştü
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kız çocuğu olmuştu! 1 gün sonra kocası katletti! Vahşet perdesi aralandı!
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        Kamuda mülakat ne zaman kalkıyor?
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Aşk yok
        Aşk yok
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Ghezzal'dan opsiyon reddi!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Habertürk Anasayfa