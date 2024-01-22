Tiridine banmak isteyen randevu bulamıyor

Kazın hazırlanması ve pişirilmesi zaman aldığı için randevu ile müşterilere hizmet verebildiklerini anlatan Cendek, "Son yıllarda tiride olan ilgi arttı. Çevre illerden müşterilerimiz var. Hazırlanması zaman aldığı için önceden randevu alıyoruz.

Şu an randevularımız Şubat'ın 10-15'ine kadar dolu. Bu yıl elimdeki kazlar yetmedi sezona. Şubat ayının sonunda işletmeyi kapatacağım. Zaten Şubat ayından sonra kazlar yumurtlamaya başlar. Yumurta ve kuluçka döneminde kaz artık yenilmez ve müşteriye verilmez" diye konuştu.