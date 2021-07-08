Uyguladığı projelerle Birleşmiş Milletler tarafından “Dünyaya Örnek Model” seçilen Tire Süt Kooperatifi, 'Genç Ortak ve Ortak Çocukları Geleceğe Hazırlanıyor Projesi'ni hayata geçirdiğini duyurdu.
Lider yönetici yetiştirmek konusunda adım attıklarını belirten Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, kooperatif ortaklarının çocuklarına yönelik açtıkları eğitimle geleceğin lider yöneticilerini işin mutfağında yetiştireceklerini söyledi.
Eskiyörük, "Ülkemizde kuruluşların kaderi genelde yöneticilerine bağlı kalıyor, baştaki yönetici değişince o kuruluş ilkelerinden ve amaçlarından sapabiliyor. Bu durum, kurumsallaşmanın tam anlamıyla oturmamasından kaynaklanıyor. Bu riski kooperatifimizde yaşamamak için kooperatif ortaklarımızın çocuklarına yönelik açtığımız eğitimle geleceğin yönetici kadrolarını yetiştirmeye başladık" dedi.
'CİRO 200 KAT ARTTI'
Kooperatiflerde kanun ve mevzuat, kooperatifçiliğin önemi, kooperatifler arası iş birliği süreçleri, kooperatiflerde proje uygulama, kooperatiflerde yöneticilik gibi konularda alanında uzman isimlerin eğitimler vereceğini belirten Eskiyörük, "Göreve geldiğimde 359 bin TL olan kooperatif öz varlığını 20 yılda 236 kat, ciroyu ise 200 kat büyüterek çalışan sayımızı 11 kişiden 475 kişiye çıkardık. Bu ivmenin bizden sonra da artarak sürdürülebilmesi için iki şey gerekiyor. Birincisi kurumsallaşma, ikinci ise doğru yönetimdir. Kurumsallaşma sürecini tamamladık. Şimdi de ‘Genç Ortak Çocukları Projesi’yle kooperatifimizi doğru yönetebilecek liderler yetiştirerek kurumumuzun geleceğini güvence altına alacağız" diye konuştu.
Proje kapsamında 20-40 yaş arası en az lise mezunu ve ata mesleğini sürdürecek olan kooperatifin ortak çocuklarının kooperatifçilik konusunda eğitileceklerini kaydeden Eskiyörük, "Eğitimimizin ana amacı “Ben” değil “Biz” anlayışına sahip lider yöneticiler yetiştirmektir. Tire Süt Kooperatifi’nde liderlik yapmak için gerekli olan, kooperatifçiliğe inanmak, kurumu sahiplenmek, işini severek yapmak, ilgilenmek, disiplinli ve kararlı olmak, bilgili olmak, kaynakları doğru kullanmak, adil olup ayrımcılık yapmamak, kooperatif işlerine siyaseti karıştırmamak, çok çalışmak, şahsi değil kurum menfaatlerini ön planda tutmak ana ilkelerimiz olacaktır. Kooperatifçiliğin geleceği açısından önemli olan bu projemizin tüm ülke çapında örnek alınarak uygulanmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
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