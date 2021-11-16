Coğrafi işaretle koruma altına alınan Tire şiş köftesinin nasıl yapıldığı merak ediliyor. Dana etinden yapılan tire şiş köftesi malzemeleri ve yapılışı hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz...

TİRE ŞİŞ KÖFTE MALZEMELERİ

500 gr kıyma

1 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı irmik

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

150 gr tereyağı (köfteler için)

5 adet domates

50 gr tereyağı domatesleri kavurmak için

Yarım demet maydanoz

Gerektiği kadar yoğurt

TİRE ŞİŞ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Dananın özel yerlerinden alınan etlerin iki kere çekildikten sonra bir gece buzdolabında dinlendirip, üçüncü kez tekrar çekildikten sonra elde edilen kıymanın sadece tuz ile yoğrulup özel yapılmış çelik şişlere köfte şeklinde sarılması ile hazırlanır.

Odun ateşindeki ızgara üzerinde ön pişirme işlemi yapılan şiş köfteler, şişlerden çıkarılıp daha sonra kullanılmak üzere tekrar dinlendirilir.

Servis yapılacağı zaman önce taze domatesler doğranıp, kısık ateşteki tavada, yağsız olarak kendi suyunda karıştırılıp ezilerek sos hazırlanır.

Ayrı bir bakır tavada kızdırılan tereyağında kızartılan köfteler servis tabağına alınır.

Üzerine domates sosu ve kıyılmış maydanoz dökülerek servis yapılır.

Yanında yine Tire’de hazırlanan koyun yoğurdu ile yenilmesi tavsiye edilir.