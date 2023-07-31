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        Haberler Futbol Süper Lig Beşiktaş Tirana Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Tirana BJK maçı hangi kanalda? - Beşiktaş Haberleri

        Tirana Beşiktaş Konferans Ligi maçı ne zaman, hangi gün ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Bu yıl UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi Fenerbahçe ve Adana Demirspor ile temsil eden Beşiktaş, 2. ön eleme turu rövanş maçında Arnavutluk'ta Tirana'ya konuk oluyor. Rakibi karşısında ilk maçı 3-1'lik skorla kazanmayı başaran siyah beyazlılar; rövanş karşılaşmasını kazanması, berabere kalması ya da tek farkla mağlup olması halinde adını bir üst tura yazdıran taraf olacak. İşte, şimdiden merakla beklenen Tirana Beşiktaş maçı hakkında detaylar...

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        Habertürk
        Giriş: 31.07.2023 - 16:47
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        • 1

          Tirana Beşiktaş karşılaşması için artık heyecan dorukta. UEFA Konferans Ligi gruplarına kalabilmek mücadele eden temsilcimiz, 2. ön eleme turu rövanş maçında Tirana karşısına tur için çıkıyor. İşte, siyah beyazlı taraftarların heyecanla beklediği Tirana Beşiktaş maçına dair ayrıntılar...

        • 2

          TİRANA BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

          Tirana Beşiktaş rövanş maçı 3 Ağustos Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

        • 3

          TİRANA BEŞİKTAŞ RÖVANŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Tirana Beşiktaş maçının yayıncı kanalı resmi olarak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...

        • 4

          BEŞİKTAŞ MUHTEMEL 11

          Mert Günok, Rosier, Colley, Necip, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur Bulut, Aboubakar, Muleka.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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