Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR şoförünün akılalmaz sonu!

        Samsun'da TIR'ı park eden şoförün akılalmaz sonu!

        Samsun'da, park ettiği TIR'dan inen sürücü, tır ile apartman duvarının arasına sıkıştı. İhbarla olay yerine gelen ekiplerin kontrolünde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 13:16 Güncelleme: 03.10.2023 - 13:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        TIR şoförünün akılalmaz sonu!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde TIR ile apartman duvarının arasına sıkışan sürücü, yaşamını yitirdi.

        Osman Çömlek (51), kullandığı TIR'ı Cumhuriyet Mahallesi 523. Sokak'ta park ederek araçtan indi. Çömlek, bu sırada geriye doğru kayan tır ile apartmanın duvarının arasında sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede Çömlek'in olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Çömlek'in cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #samsun haberleri
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        2023 Nobel Fizik Ödülü'nün kazananları açıklandı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dede için 5 suçtan ceza istemi!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Habertürk Anasayfa