Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa TIR şoförlerinin öldüren kavgası | En son haberler | Son dakika haberleri

        TIR şoförlerinin öldüren kavgası!

        Irak'ın Zaho kentinde, Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 08:01 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi.

        • 2

          TANKER ŞOFÖRLERİ TARTIŞTI

          DHA'da yer alan habere göre bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı.

        • 3

          BİR ANDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

          Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

        • 4

          BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ

          Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.

        • 5

          KAVGA ANI KAMERADA

          Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.

        • 6

          SİLOPİ'DE DEFNEDİLECEK

          Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        WSJ: Musk'ın SpaceX'teki kadınlarla alışılmadık ilişkileri var
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Brad Friedel'ın ilk hedefi 5 isim!
        Apple'da yapay zeka rekoru
        Apple'da yapay zeka rekoru
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        Anne ve baba araçta bırakmıştı! İkizler kurtarıldı
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        "Eskiden yakın arkadaştık"
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Yüksek sıcaklıklar etkili olacak
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Bu detoks suyu tarifleri metabolizmanızı hızlandıracak!
        Biri harcar biri bakar
        Biri harcar biri bakar
        Balayı yerine ödül töreni
        Balayı yerine ödül töreni
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Kısa çalışma ödeneğine haciz
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Saldırıya uğrayan başbakan ilk kez konuştu
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Kral Charles'ın portresine saldırı
        Macron istifa edecek mi?
        Macron istifa edecek mi?
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        "Galatasaray'a küsmek yanlış"
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Galatasaray'da hedef ManU'nun yıldızı
        Habertürk Anasayfa