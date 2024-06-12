TIR şoförlerinin öldüren kavgası!
Irak'ın Zaho kentinde, Şırnaklı tanker şoförleri arasında çıkan bıçaklı kavgada Reşit Karatay, hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçarken, kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
- 1
Kan donduran olay, dün öğle saatlerinde Irak'ın Zaho kentindeki tanker sahasında meydana geldi.
- 2
TANKER ŞOFÖRLERİ TARTIŞTI
DHA'da yer alan habere göre bölgeye yük taşıyan Şırnaklı tanker şoförleri arasında tartışma çıktı.
- 3
BİR ANDA BIÇAKLAR ÇEKİLDİ
Tartışma, kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.
-
- 4
BIÇAK DARBELERİYLE CAN VERDİ
Kavgada Reşit Karatay, vücuduna aldığı bıçak darbesi ile yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, hastaneye kaldırılan Karatay, kurtarılamadı.
- 5
KAVGA ANI KAMERADA
Kavga güvenlik kamerasına yansırken, Karatay'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Habur Sınır Kapısı üzerinden Türkiye'ye getirildi.
- 6
SİLOPİ'DE DEFNEDİLECEK
Cenaze, Silopi ilçesi Babındak köyünde defnedilecek.
-