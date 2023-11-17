Felaketten kurtaran manevra! TIR'ın öğrenci servisine çarpmasını önledi

Kazayı gören Sezer Şit, "Ses gelince biz de neye uğradığımızı şaşırdık. Deprem sandık açıkçası ilk olarak. Sonra dışarı çıktığımızda gördük ki, kamyon aşırı yükten freni patlamış direk duvar durdurmuş. Allah'tan eve girmemiş, daha kötü şeyler olabilirdi eve girse" dedi.