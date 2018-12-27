İstanbul Ümraniye'de TIR'ın dorsesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Kaza saat 11.00 sıralarında İnkilap Mahallesi Yıldızeli Sokak'ta meydana geldi. DHA'nın haberine göre, Konya'dan gelen M.T., kullandığı TIR'ı un fabrikası önüne park etmeye başladı. Bu sırada fabrikada çalışan Mustafa Yılmaz isimli işçi kendisine yardımcı olmaya çalıştı.

YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Toprak geri manevra yaptığı sırada Yılmaz'a çarptı. Duvar ile TIR arasında kalan Yılmaz ağır bir şeklide yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri sürücü M.T.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu. Hayatını kaybeden Yılmaz'ın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.