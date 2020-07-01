Tır dolusu kültür sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 'Gezgin Kültür Festivali', 'Gezen Sinema', 'Kamyon Tiyatrosu', 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' ve 'Gezici Kütüphane'den oluşan kültür, sanat ve tarih tırları Anadolu'yu dolaşacak

HABERTURK.COM

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Gezgin Kültür Festivali' projesi kapsamında Anadolu'yu dolaşacak olan 'Gezen Sinema', 'Kamyon Tiyatrosu', 'Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi' ve 'Gezici Kütüphane'den oluşan kültür, sanat ve tarih tırları Ankara CerModern'de düzenlenen törenle uğurlandı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan ve Özgül Özkan Yavuz, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Güzel Sanatlar Genel Müdürü Murat Salim Tokaç, Sinema Genel Müdürü Erkin Yılmaz, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Hamdi Turşucu ve çok sayıda ilgili katıldı.

Erzincan'dan başlayacak olan 'Gezgin Kültür Festivali', başta Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu iller olmak üzere 25 il ve 57 ilçede 50 gün sürecek turneye çıkacak. Törende konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın Genel Müdürlüklerince yürütülen "Gezgin Kültür Festivali" projesi kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerinin vatandaşın ayağına götürülmesini amaçladıklarını söyledi.

Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Diğer bir kültür tırımız da 'Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı'. Üzerinden 100 yılı aşkın süre geçmesine rağmen Çanakkale Savaşları ve Milli Mücadele ruhu hala içimizde. Amacımız gelecek nesillere, çocuklarımıza bu ruhu en iyi şekilde hissedebilecekleri bir ortamda onlar gelemeseler de o bölgeye, biz onların ayağına götürerek bu duyguları hissettirmek. Çanakkale Savaşları Mobil Tırı'mız da bugün itibariyle Türkiye'yi dolaşmaya başlıyor. Hedefimiz 81 ilimizde 100 bin aktif temas sağlamak."