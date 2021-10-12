Yakıtı biten otomobili itmeye başladılar! Feci olay!

DHA

Konya'da, dün akşam saat 20.00 sıralarında, Konya- Adana karayolu Ereğli ilçesi Kargacı Mahallesi kavşağında akılalmaz bir kaza meydana geldi. Yakıtı biten otomobillerini itip kavşakta döndüren Gökçe Kaya ve Mert Koçabaş'a, Mehmet B. (52) yönetimindeki TIR çarptı.

TIR ŞOFÖRÜ YOLUNA DEVAM ETTİ

DHA'da yer alan habere göre Gökçe Kaya ve Mert Kocabaş kanlar içinde yere yığılırken, Mehmet B. ise aracıyla yoluna devam etti.

BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİNİN DURUMU AĞIR

İki arkadaş, çevredekilerin çağırdığı ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kocabaş'ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

112'Yİ ARAYIP "KAZAYA KARIŞTIM" DEDİ

TIR şoförü Mehmet B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kazaya karıştığını ve olay yerine 20 kilometre yakınındaki bir dinlenme tesisinde olduğunu belirtti.

Adrese giden jandarma ekipleri, Mehmet B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.