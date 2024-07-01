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        Haberler Gündem Güncel TIR'da çıkan yangın anızlık alana sıçradı | Son dakika haberleri

        TIR'da çıkan yangın anızlık alana sıçradı

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevler anızlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 01.07.2024 - 09:14
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        TIR'da çıkan yangın anızlık alana sıçradı
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        Lüleburgaz'ın Ataköy köyünde Arpalık mevkisindeki buğday tarlasında hasat gerçekleşti.

        Buğdayın yüklendiği TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler anızlık alana da yayıldı.

        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        10 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile TIR'daki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.

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        #KIRKLARELİ
        #yangın
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