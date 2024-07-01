TIR'da çıkan yangın anızlık alana sıçradı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hasat edilen buğday yüklü TIR'da yangın çıktı. Alevler anızlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında TIR kullanılamaz hale gelirken, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.
Lüleburgaz'ın Ataköy köyünde Arpalık mevkisindeki buğday tarlasında hasat gerçekleşti.
Buğdayın yüklendiği TIR'da henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler anızlık alana da yayıldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
10 HEKTAR TARIM ARAZİSİ ZARAR GÖRDÜ
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile TIR'daki ve anızlık alandaki yangın söndürüldü. Yangında TIR kullanılamaz hale geldi, 10 hektar tarım arazisi zarar gördü.