TIR, aracın üstüne devrildi! Burnu bile kanamadı

DHA'nın haberine göre, kaza nedeniyle Yeşilköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. TIR'ın otomobilin üzerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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