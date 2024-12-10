Tip 1 diyabet hastası çocuklar için sensör SGK kapsamında

Türkiye'de yaklaşık 30 bin tip 1 diyabetli çocuk var. Bu çocuklar için uzun süredir talep edilen sensörler Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamına alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Tip 1 diyabet hastalığıyla mücadele eden hasta ve ailelerine yönelik de güzel haberlerinin olduğunu söyledi.

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Erdoğan, "Daha önce bilindiği gibi diyabet hastalarımızın glikoz takibi için gerekli cihazlar geri ödeme kapsamındaydı. Buna ilave olarak artık 18 yaş altındaki tip 1 diyabet hastası evlatlarımız için sensörlü cilt altı glikoz izlem cihazlarını, Sosyal Güvenlik Kurumumuz tarafından geri ödeme kapsamına alıyoruz. Acil şifa dileklerimle, evlatlarımıza ve ailelerine hayırlı olsun diyorum" diye konuştu.