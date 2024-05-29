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        Haberler Dünyadan Tina Knowles: Küçükken zorbalığa maruz kaldı

        Tina Knowles: Küçükken zorbalığa maruz kaldı

        Beyonce'nin annesi, kızının küçükken zorbalığa uğradığını anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 29.05.2024 - 17:40
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          70 yaşındaki Tina Knowles, Vogue'la yaptığı bir röportajda Beyonce'nin küçükken utangaç bir çocuk olduğunu ve yaşadığı zorlukları anlattı.

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          "BUNU ANLATIRKEN DUYGULANIYORUM"

          Tina Knowles, "Beyoncé, çok utangaçtı ve biraz zorbalığa maruz kaldı ama birisi için ayağa kalktığı gün, kendisi için ayağa kalkmadı, onlar için ayağa kalktı. Bunu anlatırken duygulanıyorum. Ben sadece onunla daha fazla gurur duyamazdım," şeklinde konuştu.

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          Diğer kızları hakkında da konuşan Tina Knowles, sosyal medya da röportajın bir kesitini, "Her çocuk farklıdır! Ama hepsi çok özel. Çocukların kişilikleriyle doğduklarına inanıyorum. Üç kızım her şeyi çok farklı şekilde ele aldı. Kişiliklerini öğrenin ve bireyselliğe saygı gösterin. Olumsuzları asla karşılaştırma, her zaman olumlu farklılıkları öv ve onlarla övünebileceğiniz şeylere dikkat edin. Bunu seviyorlar ve olumlu davranışları teşvik ediyor." açıklamasıyla paylaştı.

          Fotoğraflar: Shutterstock

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