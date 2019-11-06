Usta oyuncu Timur Acar, geçtiğimiz günlerde Frankfurt Türk Filmleri Festivali için Almanya'nın Frankfurt şehrine gitti. Festival'in açılış filmi olan 'Kapı' filminde rol alan Timur Acar, festival davetlilerinin ve yabancı basınının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

İzleyicinin komedi rolleriyle izlemeye alışık olduğu Timur Acar, bu kez Kapı filminde canlandırdığı dram rolüyle ters köşe yaparak beğeni topladı. Oyuncu gösterim sonrasında hayranlarının fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

Acar'ın yer aldığı 'Kapı' filmi izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Üç gün boyunca şehirde kalan usta oyuncu, GOTHE Müzesi'ni ve şehirde yer alan tarihi yerleri de gezmeyi ihmal etmedi.