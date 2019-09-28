28 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Adana Altın Koza Film Festivali'nin Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Film Ödülü'nü Cenk Ertürk'ün yönettiği, Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir'in başrollerini paylaştığı 'Nuh Tepesi kazandı.'Nuh Tepesi'
ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü: Nuh Tepesi (Yönetmen: Cenk Ertürk)
Yılmaz Güney Ödülü: Kraliçe Lear (Yönetmen: Pelin Esmer)
En İyi Yönetmen Ödülü: Cenk Ertürk (Nuh Tepesi)
En İyi Senaryo Ödülü: Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Funda Eryiğit (Aden)
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)Alican Yücesoy
En İyi Müzik Ödülü: Barış Diri (Kraliçe Lear)
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Federico Cesca (Nuh Tepesi)
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Devrim Öner Ünal (Aden)
En İyi Kurgu Ödülü: Ali Aga (Görülmüştür)
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Füsun Demirel (Görülmüştür)
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Serdar Orçin (Uzun Zaman Önce)
Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Başak Özcan (Küçük Şeyler)
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Beran Soysal (Kronoloji)
ULUSLARARASI KISA FİLM YARIŞMASI'NDA ÖDÜL KAZANANLAR
En İyi Film Ödülü: Ayakkabı (Yönetmen: Nehir Tuna)
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 23 Eylül - 28 Eylül arasında 4 kategoride düzenlendi.
* Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması
* Uluslararası Kısa Film Yarışması
* Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması
* Adana Kısa Film Yarışması
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Altın Koza' için yarışan filmleri Serra Yılmaz başkanlığında Emine Yıldırım, İlksen Başarır, Öykü Karayel, Aytekin Ataş, Soykut Turan ve Uğur Vardan değerlendirdi.
'Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan filmler;
ADEN
Yönetmen: Barış Atay
Oyuncular: Funda Eryiğit, Onur Ünsal
AİDİYET
Yönetmen: Burak Çevik
Oyuncular: Eylül Su Sapan, Çağlar Yalçınkaya
BAĞLILIK - ASLI
Yönetmen: Semih Kaplanoğlu
Oyuncular: Kübra Kip, Ece Yüksel, Umut Kurt
* Türkiye'nin Oscar adayı filmi.
GÖRÜLMÜŞTÜR
Yönetmen: Serhat Karaaslan
Oyuncular: Berkay Ateş, Saadet Işıl Aksoy
KAPI
Yönetmen: Nihat Durak
Oyuncular: Kadir İnanır, Vahide Gördüm, Timur Acar, Aybüke Pusat
KOVAN
Yönetmen: Eylem Kaftan
Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak
KRALİÇE LEAR
Yönetmen: Pelin Esmer
Oyuncular: Fatma Fatih, Ümmü Kurt, Zeynep Fatih
KRONOLOJİ
Yönetmen: Ali Aydın
Oyuncular: Birkan Sokullu, Cemre Ebuzziya, Tansu Biçer
KÜÇÜK ŞEYLER
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Oyuncular: Alican Yücesoy, Başak Özcan, Müfit Kayacan
NUH TEPESİ
Yönetmen: Cenk Ertürk
Oyuncular: Ali Atay, Haluk Bilginer, Hande Doğandemir
ŞEHİTLER
Yönetmen: Köken Ergün
Oyuncular: -
UZUN ZAMAN ÖNCE
Yönetmen: Cihan Sağlam
Oyuncular: Onur Dikmen, Serdar Orçin
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Ödülleri
En İyi Film Ödülü: 200 bin ₺
Yılmaz Güney Ödülü: 100 bin ₺
Adana İzleyici Ödülü: 50 bin ₺
En İyi Yönetmen Ödülü: 50 bin ₺
En İyi Senaryo Ödülü: 30 bin ₺
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺
En İyi Müzik Ödülü: 20 bin ₺
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: 20 bin ₺
En İyi Kurgu Ödülü: 20 bin ₺
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: 20 bin ₺
Uluslararası Kısa Film Yarışması Ödülü
En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺
Ulusal Öğrenci Filmleri Yarışması Ödülleri
En İyi Belgesel Film: 10 bin ₺
En İyi Canlandırma Film: 10 bin ₺
En İyi Deneysel Film: 10 bin ₺
En İyi Kurmaca Film: 10 bin ₺
Adana Kısa Film Yarışması Ödülü
En İyi Film Ödülü: 10 bin ₺
Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülleri Zuhal Olcay ve Zülfü Livaneli'ye; Orhan Kemal Emek Ödülleri ise Derya Ergün ve Erdoğan Engin'e verildi.Zülfü Livaneli, Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'dan aldı.
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