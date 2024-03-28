Timothee Chalamet'li Bob Dylan filminden yeni kareler

TARİHE GEÇTİ

Müzisyenliğinin yanı sıra yazarlıkta da kendini kanıtlayan Bob Dylan, 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. George Bernard Shaw ile birlikte hem Oscar'ı hem de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış olan iki yazardan biri olan Dylan aynı zamanda; Nobel, Pulitzer, Oscar ve Grammy ödüllerinin hepsine sahip olan ilk kişi olarak tarihe geçti.