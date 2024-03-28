Timothee Chalamet'li Bob Dylan filminden yeni kareler
Timothee Chalamet'in hem Oscar hem de Nobel Edebiyat ödüllü dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan'ı canlandırdığı biyografik filmi 'A Complete Unknown'dan gelen yeni görüntüler filme dair merak uyandırdı
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Amerikan folk müziğinin ünlü ismi Bob Dylan'ın hayatını anlatan filmde 82 yaşındaki ABD'li sanatçıyı, ünlü oyuncu Timothee Chalamet canlandırıyor. 'A Complete Unknown’ adlı biyografik filmin setinden gece çekimlerine ait fotoğraflar yayınlandı.
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28 yaşındaki Oscar adayı oyuncu Timothee Chalamet, filmin sahnelerinden birinde New York’ta bir sokaktan karşıya geçerken görüntülendi.
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Ünlü oyuncunun, hem Oscar hem de Nobel Edebiyat ödüllü dünyaca ünlü müzisyen Bob Dylan'a benzerliği gözden kaçmadı.
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Timothee Chalamet, James Mangold’un yönettiği filmin setinde siyah güneş gözlüğü, kahverengi süet ceket, siyah gömlek, yeşil pantolon ve süet botlar giymişti.
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Geçen hafta filmden ilk set kareleri gelmiş, fotoğraflarda Chalamet elinde gitar kılıfıyla görülmüştü.
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1960'LI YILLARDA GEÇİYOR
Filmin senaryo detayları tam olarak açıklanmasa da Bob Dylan'ın 60'lı yıllarda tartışmalı elektro gitara geçiş dönemi ve folk müzik efsanesine dönüşme yolculuğunu temel aldığı biliniyor.
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Filmde Monica Barbaro, Dylan'ın esk, eşi ünlü müzisyen Joan Baez'e hayat verecek. Elle Fanning de 1960'ların başlarında Bob Dylan'ın sevgilisi olan üniversite öğrencisi ve sanatçı Sylvie Russo'yu canlandıracak.
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SON DÖNEMİN YÜKSELEN YILDIZI
Başrol oyuncusu Timothee Chalamet'in yıldızı ilk olarak 'Call Me By Your Name' ile parladı, 'Lady Bird' ile başarısını kanıtladı. Chalamet, 'Beautiful Boy', 'A Rainy Day In New York' gibi filmlerle oyunculuk konusunda dikkatleri üzerine çekti.
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TARİHE GEÇTİ
Müzisyenliğinin yanı sıra yazarlıkta da kendini kanıtlayan Bob Dylan, 2016'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. George Bernard Shaw ile birlikte hem Oscar'ı hem de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmış olan iki yazardan biri olan Dylan aynı zamanda; Nobel, Pulitzer, Oscar ve Grammy ödüllerinin hepsine sahip olan ilk kişi olarak tarihe geçti.
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