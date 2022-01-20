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Time yazdı: Vladimir Putin'in korktuğu adam - Son Dakika Haberleri

Time yazdı: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in korktuğu adam

Amerikan Time dergisi, cezaevindeki Rus muhalif lider Aleksey Navalny ile gerçekleştirdiği röportajı "Putin'in korktuğu adam" başlığıyla kapağına taşıdı.

20.01.2022 - 13:19 | Güncelleme: DÜNYA
HABERTURK.COM

  • Rus muhalif lider, Aleksey Navalny bundan bir yıl önce zehirlenerek neredeyse hayatını kaybetmenin eşiğine gelmesinin ardından Moskova'ya geri döndü. Navalny, Moskova'ya döner dönmez tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

     

     

     

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    Amerikan Time dergisi, Rus muhalif lider Navalny ile röportaj yaparak "Putin’in korktuğu adam" başlığıyla kapağına taşıdı.

  •  Röportajdan öne çıkan soru ve cevaplar şöyle;

  • Nasılsınız? Hapishanedeki koşullar nasıl?

     

    Hapishane içinde hapishane. Sanırım gerçekliğimin en kesin tanımı bu. Birliğimde 13 adam var. Hepsinden sadece birinin benimle konuşmasına izin veriliyor. Gerisi sadece tek kelimelik 'evet, hayır' cevaplarıyla iletişim kurabiliyor.

    Çoğunlukla hepsi sessiz kalıyor, yanlış bir kelime söylemek istemiyorlar. Kameralar her yerde, korumalar kamera kaydı olmadıkça hiçbir koşulda benimle konuşmuyor.

  • Kışlamın pencereleri kapalı, kelimenin tam anlamıyla. Beyaz kağıt ile kapalı. Işığın geçmesine izin veriliyor, ancak içinden hiçbir şey görünmüyor. Pencereleri kapalı olan tek kışla. Bazen bir ayakkabı kutusunun içinde yaşadığım hissine kapılıyorum.

    Açlık grevim sırasında ve hemen sonrasında üzerimde oldukça tuhaf bir psikolojik baskı yöntemi uygulandı. İki hükümlü beni yaklaşık beş adım uzaklıktan takip etti, tüm gün. Zorlu bir süreçti, iyi bir dayanıklılık antrenmanı sağladı.

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