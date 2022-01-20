Berlin'de tedavi görürken, Angela Merkel de dahil olmak üzere bazı üst düzey yetkililer sizi ziyarete geldi. Nasıl hissetiniz?

Angela Merkel, hem benim davam hem de bir bütün olarak Rusya hakkındaki en küçük ayrıntıları bilmesiyle beni hayrete düşürdü. Sadece Rusya’da yaşayan birinden durumu bu kadar iyi anlamasını beklersiniz.

Öyle oldu ki, Berlin'deyken, Merkel dışında, yönetim koalisyonunundaki insanlarla tanıştım. Şimdi Almanya Şansölyesi olan o zamanlar Maliye Bakanı olan Olaf Scholz ve şu an Dışişleri Bakanı olan Annalena Baerbock ile tanıştım.