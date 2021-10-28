TIME'dan yeni kapak: İklim için son çağrı!

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Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı (COP26) bu yıl 1-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya’nın Glasgow kentinde düzlenecek. Konferans önce yeni kapak hazırlayan TIME dergisi, dünya liderlerinin bulunduğu görseli "İklim için son çağrı. Dünya liderleri konuşmayı bırakmalı, harekete geçmeli" ifadeleriyle paylaştı.

Yaklaşık 200 ülkenin katılımıyla Glasgow'da bir araya gelecek liderler, dünyayı iklim değişikliğiyle en iyi şekilde nasıl mücadele edileceğine ilişkin ayrıntıları tartışacak, karbon emisyonunu azaltmak için şeffaf bir şekilde çalışacak.

Bu yılki BM iklim değişikliği konferansına liderlik etmekle görevlendirilen yetkili Alok Sharma, tüm bunların kulağa ne kadar ulaşılmaz gelebileceğini biliyor.

TIME dergisine konuşan Sharma, kendisini uzun zamandır bir "eko savaşçı" olmaktan ziyade iklim alanında "normal bir insan" olarak tanımlıyor. Bu zirve için yaklaşık iki yıllık planlama yapan Sharma, kasırga, sel ve kuraklıktan etkilenen yerleri ziyaret ederek krizin aciliyetini ilk elden anladığını söyleyerek, "Gerçekten oldukça duygusal" ifadelerini kullandı.

"BU 10 YIL BELİRLEYİCİ OLACAK"

Sharma, "Genel hedef, küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5°C üzerinde sınırlamak ya da en azından bu toplantıda böyle bir hedefe ulaşmak için yeterince şey yapmak. Dünyayı feci bir eşikten kurtarmak için yapılması gereken bu. Dünyayı böyle bir felaketten kurtarmak hedefler belirledik." dedi.

Sharma ve ekibi, COP26'nın hedeflerini iklim finansmanını ilerletmekten kömürü kesmeye ve yenilenebilir enerji dağıtımını büyütmeye kadar bir avuç sindirilebilir hedefe böldü.

Sharma, "Bu 10 yıl belirleyici olacak. Bunu doğru yapmalıyız." dedi.