Amerikan TIME dergisi, 14 Aralık'ta yayımlanacak sayısının kapağına 2020 yılını taşıdı.
2020'nin sonuna doğru yaklaştığımız günlerde, Time "2020, şimdiye kadarki en kötü yıl" başlığını kullandı.
Kapakta 2020’nin üzerine, kırmızı çarpı işaretiyle silinmiş olarak görülüyor, altında da 'Şimdiye kadarki en kötü yıl' yazısı bulunuyor.
— TIME (@TIME) December 5, 2020
Kapak, Stephani Zackarek’in makalesi içeriyor. Zackarek'in yazısının ilk cümlesi ise, "Bu bir daha asla yaşamak istemeyeceğiniz bir yılın hikayesi."
2020'de insanların doğal afet, savaş, siyasi kriz, salgın gibi konularla uğraştığını belirtiliyor. Makalede, 2020'den daha kötü yıllar olduğu da ifade edilirken, dünya savaşları ve İspanyol gribi gibi hatırlatılıyor. Bunlara rağmen 2020’nin en kötü yıl olduğu vurgulanıyor.
Zackarek 2020'de dünyanın yangınlar, patlamalar, ABD’de patlak veren siyahilere karşı polis şiddeti ve ırkçılık protestoları sonrası ülkenin karışması, ABD'nin tartışmalı başkanlık seçimi ve en önemlisi koronavirüs salgını ile başa çıkmaya çalıştığına değinmiş.
Zackarek makalesinde, 2020'de alınan en iyi haberlerine aşı çalışmalarına ilişkin olduğunu belirtiyor.
TÜRKİYE'DE İKİ BÜYÜK DEPREM
2020 dünya için zorlu bir yıl olurken, Türkiye'de 6 büyüklüğünün üzerinden iki depremle sallandı. 2020'ye girdiğimiz ilk günlerde Elazığ, meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem ile sallanmıştı. 24 Ocak'ta Elazığ'da gerçekleşen depremde 41 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'yi derinden etkileyen bir diğer depremde İzmir depremi oldu. 30 Ekim'de İzmir'de gerçekleşen 6.6 büyüklüğündeki depremde ise 116 kişi hayatını kaybetti.
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