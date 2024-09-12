TikTok’tan gençlere İngilizce ve teknoloji eğitimi

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Gençlerin hem eğitim hem de kariyer fırsatlarını güçlendirmeyi hedefleyen TikTok, eğlenceli içeriklerle dolu platformunu şimdi de öğretici içeriklerle zenginleştiriyor. "TikTokLIVEAcademy" çatısı altında İngilizce, robotik, yapay zekâ, blok zinciri teknolojisi ve kodlama alanlarında dersler başlıyor.

"tiktoklive_tr" hesabında verilen eğitimlerin ilki, İngilizce üzerine. Yurtdışında eğitim ve kariyer fırsatları yakalamak, akademik başarı elde etmek ve dilediği herkesle dil bariyeri olmadan konuşmak isteyenleri buluşturacak bu eğitim sayesinde gençler yeni eğitim ve iş fırsatlarına da kapı aralayabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yabancı dil eğitim modelini yaygınlaştırma kararı aldığı yeni eğitim-öğretim döneminde TikTok’un başlattığı bu eğitim programının en dikkat çekici yanı, MEB müfredatına uygun olarak hazırlanmış olması. DİĞER DERSLER 12-18 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA Her biri 1,5 saat sürecek İngilizce dersleri 11 Eylül’de başladı. Diğer dersler ise 12, 13, 16, 17 ve 18 Eylül tarihlerinde, saat 20.00’de. Eğitimler, ana dili İngilizce olan konuşmacılar eşliğinde, konuşma kulübü aktiviteleri gerçekleştiren Meet2Talk platformu tarafından veriliyor. TikTok Türkiye, herkesi potansiyelini keşfetmeye ve İngilizce öğrenirken eğlenmeye davet ediyor.