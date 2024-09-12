VİNE VİDEO İZLEME BİÇİMİMİZİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRDİ (2013)

Vine 2013 yılında kullanıma sunuldu, ancak Twitter video paylaşım uygulamasını 30 milyar dolara satın almadan önce değil. Öncül oldukça basitti - Vine'da paylaşılan videolar en fazla 6 saniye uzunluğunda olabiliyordu - ancak kısa sürede bugün hala yankı uyandıran farklı bir mizah türü ortaya çıktı.

Hızlı başarısına rağmen, Snapchat ve Instagram gibi uygulamaların kendi video paylaşım yetenekleriyle takip etmesi nedeniyle uygulama oldukça hızlı bir çöküş yaşadı.