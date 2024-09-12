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        Haberler Gündem Güncel Seyir halinde başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı! - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!

        Antalya'da şarampole yuvarlanan araçtaki Mehmet Yücedağ, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Yücedağ'ın ise yorgun mermi ile başından vurulduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:54 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:54
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        Direksiyondayken başından vuruldu! Şarampole yuvarlandı!
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        Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobili şarampole yuvarlanan Mehmet Yücedağ (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İncelemede başında kurşun izi belirlenen Yücedağ'ın yorgun mermiyle vurulduktan sonra kaza yaptığı tespit edildi.

        DHA'nın haberine göre olay, 9 Eylül'de Antalya- Konya D-687 kara yolu Çardak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Konya istikametine seyir halindeki Mehmet Yücedağ'ın kullandığı otomobil, şarampolden yuvarlandı. Haber verilmesi ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Yücedağ, Serik Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yücedağ, hayatını kaybetti.

        BAŞINDA KURŞUN İZİ TESPİT EDİLDİ

        Hastanede Mehmet Yücedağ'ın başında kurşun izi de tespit edildi. İncelemede, Yücedağ'ın 'domdom kurşunu' olarak tabir edilen ve avcılar tarafından domuz avında kullanılan mermiyle vurulduğu tespit edildi.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, araştırma yaptı. JASAT ekipleri, olay yerinin avlak bölgesi olduğunu, Mehmet Yücedağ'ın buradan geçerken başına yorgun mermi isabet ettiğini ve direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobille şarampole yuvarlandığını belirledi. Olaya ilişkin fail ya da failler aranırken, Mehmet Yücedağ'ın cenazesinin Kırıkkale'de toprağa verildiği kaydedildi.

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        #son dakika
        #Antalya
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