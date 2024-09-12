2. Bitter Çikolata

Bitter çikolata, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık olmasının yanı sıra beyin fonksiyonlarını artırdığı gösterilmiştir. Flavonoidler olarak bilinen antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. Flavonoidler, beyin için önemli olan kan akışını artırır ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Bu nedenle yüksek kaliteli ve en az %70 kakao içeren bitter çikolata tüketmeyi hedefleyin.