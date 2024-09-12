Kızı kâbus sandı uyumaya devam etti! Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

Antalya'da bir sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S. Temirhanoğulları (47) tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü.

DHA'nın haberine göre silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları İ.T. (17), uyandığında annesini kanlar içinde buldu.

Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı. İ.T.'yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları'nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip, tarafları ayırdı.

Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü. Bu sırada Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları, yere diz çöküp, 'Nerede kadınlara adalet, bitsin bu kadın cinayetleri' diye feryat etti. İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

"KAPIYI ÇALIP, 'ANNEM' DEDİ"

Yaşananları anlatan komşu Berkan Torunoğlu, "Saat 05.00 sıralarında arkadaşım silah sesi duydu. Sonrasında uyuduk. Sabah 08.00 gibi uyandım. Bir süre sonra kapı çalındı. Kapıyı açtığımda karşı komşunun kızını gördüm. Şok içindeydi. 'Ne oldu' dedim, 'Annem' dedi. Sonrasında hemen evlerine geçtim. Kadın yerde yatıyordu. Baygın olduğunu düşündüm. Kafasının sağ tarafından kurşun girmişti. Kan kaybı fazlaydı. Nabız atmıyordu. Kızı aşağı indirdik, zaten şok içindeydi. Kadın ile adam boşanma aşamasındaymış, bundan dolayı da aralarında sıkıntılar varmış. Biz elimizden geleni yaptık ama gittiğimizde kadın zaten soğuktu. Kan kaybı çok fazlaydı" dedi.

Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S. Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.