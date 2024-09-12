Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Kızı kâbus sandı uyumaya devam etti! Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti | Son dakika haberleri

        Kızı kâbus sandı uyumaya devam etti! Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti

        Kadın cinayetleri vahşetleri bitmek bilmiyor. Bu kez da Antalya'da bir sitenin yöneticisi olan Fadim Temirhanoğulları, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi S. Temirhanoğulları tarafından silahla öldürüldü. silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin 17 yaşındaki kızları ise uyandığında annesini kanlar içinde buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 14:15 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı kocası katletti!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'da bir sitenin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları (52), 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S. Temirhanoğulları (47) tarafından tabancayla 5 el ateş edilip öldürüldü.

        DHA'nın haberine göre silah seslerini duyup kabus gördüğünü düşünerek uyumayı sürdüren çiftin kızları İ.T. (17), uyandığında annesini kanlar içinde buldu.

        UYANDI, ANNESİNİ KANLAR İÇERİSİNDE BULDU

        Olay, Konyaaltı ilçesinde meydana geldi. Site yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi S. Temirhanoğulları, saat 05.00 sıralarında eve geldi. S. Temirhanoğulları, tabancayla eşine 5 el ateş edip evden ayrıldı.

        REKLAM

        Bu sırada odasında uyuyan, silah seslerini duyunca uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünerek yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

        Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Kapıyı açan Berkan Torunoğlu'na durumu anlatan İ.T., komşusuyla birlikte eve döndü.

        Fadim Temirhanoğulları'nı gören Torunoğlu'nun ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Olayı duyup gelen Fadim Temirhanoğulları'nın ilk eşi ile bu evliliğinden olan kızı, ölüm haberini alınca üzüntü yaşadı. İ.T.'yi görmek isteyen baba-kız ile Savaş Temirhanoğulları'nın yakınları arasında yaşanan arbedeye polis müdahale edip, tarafları ayırdı.

        Olay yerinde polisin incelemesinin ardından Fadim Temirhanoğulları'nın cansız bedeni, cenaze aracına alınıp morga götürüldü. Bu sırada Fadim Temirhanoğulları'nın yakınları, yere diz çöküp, 'Nerede kadınlara adalet, bitsin bu kadın cinayetleri' diye feryat etti. İ.T. ise bir yakınının evine götürüldü.

        "KAPIYI ÇALIP, 'ANNEM' DEDİ"

        Yaşananları anlatan komşu Berkan Torunoğlu, "Saat 05.00 sıralarında arkadaşım silah sesi duydu. Sonrasında uyuduk. Sabah 08.00 gibi uyandım. Bir süre sonra kapı çalındı. Kapıyı açtığımda karşı komşunun kızını gördüm. Şok içindeydi. 'Ne oldu' dedim, 'Annem' dedi. Sonrasında hemen evlerine geçtim. Kadın yerde yatıyordu. Baygın olduğunu düşündüm. Kafasının sağ tarafından kurşun girmişti. Kan kaybı fazlaydı. Nabız atmıyordu. Kızı aşağı indirdik, zaten şok içindeydi. Kadın ile adam boşanma aşamasındaymış, bundan dolayı da aralarında sıkıntılar varmış. Biz elimizden geleni yaptık ama gittiğimizde kadın zaten soğuktu. Kan kaybı çok fazlaydı" dedi.

        Polis, Kemer ilçesindeki bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen S. Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        #Antalya
        #Fadim Temirhanoğulları
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Narin'in ablası Tülin'in ölüm nedeni belli oldu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Salim Güran'ın 5 kez aradığı kuzeni konuştu!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Narin cinayetinin şüphelileri adliyede!
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Tutuklanan Nevzat Bahtiyar'ın ifadesi kan dondurdu
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        Süper Lig'de atılan tüm imzalar!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        2 yaşındaki bebeğe saldırıda tutuklu sayısı 5'e çıktı!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Şaşırtan olay! Avukat 30 bin hapla yakalandı!
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Ortak Türk alfabesi nasıl olacak?
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Eşinin fotoğraflarıyla 'şantaj' iddiası kanlı bitti!
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Şeytan Sofrası'nın gizemli hikayesi...
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Sosyal medyanın 27 yıllık serüveni!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Yakınını öldürüp tarlaya gömdü! Soranlara "Hacca gitti" dedi!
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Bakan Bolat'tan ev sahipleri ve emlakçılara uyarı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        Türkler yurt dışında 1 yılda 2 milyar dolarlık gayrimenkul aldı
        İntihardan kurtardı
        İntihardan kurtardı
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        Zalewski tamam sıra Roma'da!
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Aşırı sağın sureti farklı, söylemi farklı"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        "Birçok oyuncunun başına gelebilir"
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Semih oynamazsa iki ihtimal
        Habertürk Anasayfa