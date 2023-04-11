2 üniversiteli vagonun üzerinde video çekiyordu! Akıma kapıldı!

DHA'da yer alan habere göre sosyal medya hesapları için fotoğraf ve video çekmek isteyen ikili yüksek gerilim hattından geçen elektrik akımına kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan üniversite öğrencileri, ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Yaralı öğrencilerden Eray A.'nın durumunun iyi olduğu, Önder Ü.'nün ise iç organlarında ciddi hasar meydana geldiği ve hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Eskişehir Şehir Hastanesi´ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.