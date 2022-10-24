TikTok'taki gasp dehşetinde zanlılara rekor ceza!

"KESİNLİKLE O VİDEODAKİ KİŞİ BEN DEĞİLİM"

Sanık Omar Shah savunmasında suç işlemediğini belirterek, "Olaydan haberim yoktu. Benim üzerimden müştekilerin herhangi bir eşyası çıkmadı. Aleyhime hiçbir delil yok. Delil varsa ceza verin, yoksa beraatimi talep ediyorum. Karakolda TikTok videoları izletildi. Kesinlikle o videodaki kişi ben değilim" dedi.

"SUÇU BİLEREK YAPMADIM"

Diğer sanık Farman Khan ise "Suçu bilerek yapmadım. Diğer suçu işleyen Afganları tanımıyorum. Asıl suçu onlar işledi. Daha önce söylediğim gibi alkol almıştım. Sonrasında onlar bana ne içirdi bilmiyorum. Sarhoşken onlar mı bana silah verdi hatırlamıyorum. Olayın gerçekleştiği eve götürüldüm, kendim gitmedim. Olay bittikten sonra koşarak uzaklaşmadım, onlar koşarak uzaklaştı. Çünkü suçu işlediklerini biliyorlardı. Ben müştekilerden herhangi bir para almadım. Ben gerçekten suçlu olsaydım, saklanırdım. Saklanmadım kendi evime gittim. Görüntülerdeki kişi de Omar değildir. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları da müvekkillerinin tahliyesini talep etti.