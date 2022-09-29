TikTok videolarında kullanılan şarkıların izlenme ve dinlenme verileri müzik şirketlerinin rakamlarında ciddi bir artışa neden oluyor.

Örnek olarak 2018 yılında Summer Walker’ın piyasaya sürdüğü ‘Karma’ şarkısı, 2022 yılının başında ortalama olarak 300 bin kişi tarafından dinlenerek indirildi. Ancak şarkı TikTok videolarında kullanılmaya başlanınca bu rakam 4,1 milyona ulaştı.