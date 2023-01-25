Tiktok Hesap Kapatma, Dondurma ve Silme İşlemi: Tiktok Hesabı Nasıl Dondurulur, Kalıcı Olarak Silinir?

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Bu sebeple de çoğu kullanıcı hesaplarını kapatmaya çalışıyor. TikTok hesap kapatma, dondurma ve silme işlemi nasıl yapılır sizlere bundan bahsedeceğiz. Aynı zamanda TikTok hesabı nasıl dondurulur, kalıcı olarak silinir? Bunları da öğreneceksiniz.

İşte detayların tamamı…

TikTok Hesap Kapatma

TiktOk hesabını kapatmak isteyenler hangi adımları işlemeli? Bu adımları izledikten sonra kısa süre içerisinde TikTok hesabınız kapatılacaktır.

İşte TikTok hesap silme adımları:

TikTok hesabınıza giriş yapın.

Sağ altta yer alan profilinize tıklayın.

Karşınıza ekranın sağ üst noktasında ayarlar bölümüne giden üç nokta göreceksiniz.

Buradan da hesabımı yönet deyin.

Açılan ekranda ‘Hesabımı sil’ seçeneğini göreceksiniz.

Hesabı silmek için şifrenizi girmeniz gerekecek.

Ardından devam edin.

Alt kısımda yer alan kutucukta karşınıza çıkan ‘Hesabımı Sil’ seçeneğine tıklayın.

İşte bütün adımları izlediğinizde birkaç dakika bile sürmeden hesabınız kalıcı olarak silinecek.

Buna ek olarak bazen TikTok şifrenizi unutabilirsiniz. Şifresi unutulan TikTok hesabı nasıl kapatılır? Bu durumda hangi adımları izlemeniz gerekecek? Merak etmeyin artık şifre unutmak da bir sorun olmuyor. Çünkü şifrenizi sıfırlayabilirsiniz.

- Öncelikle TikTok hesabınıza giriş yapın.

- İnsan simgesi göreceksiniz. Buna tıklayın. ‘TikTok şifremi unuttum’ a tıklayın.

- Karşınıza çıkan TikTok uygulama ekranında yeni kayıt ekranıyla karşılaşacaksınız.

- ‘Zaten hesabım var’ seçeneğini işaretleyin.

- Giriş yapmak için yardım al yazısını tıklayın.

- TikTok’a hangi vasıtayla üye olduğunuzu seçmelisiniz.

- Bazı bilgiler istenecek. Bu bilgileri doğru bir şekilde doldurmalısınız.

- Ayrıca telefonunuza onay kodu gelecek. Onu girmeniz istenecek.

- Sonrasında size TikTok hesap silme linki gönderilecek. Ona tıkladığınız zaman şifreniz yenilenmiş olacak.

Gördüğünüz üzere artık şifrenizi unutmak da bir sorun değil. Sadece adımları nasıl izlemeniz gerektiğini bilmelisiniz. Sonrasında zaten işlemleri yapabileceksiniz ve şifrenizi yenileyeceksiniz.

TikTok Hesap Dondurma

Bazen de hesap kapatma ve kalıcı olarak silme yerine dondurma işlemi de yapmak isteyebilirsiniz. bu durumda da izlemeniz gereken yollar farklıdır. Haydi gelin biraz da bundan bahsedelim. Çünkü son zamanlarda sosyal medyada geçirilen zamanlar yüzünden insanlar bir süreliğine hesap dondurmayı tercih edebiliyorlar.

Ama size şunu söylememiz gerekiyor. Merak ediyorsunuz ama ne yazık ki TikTok hesap dondurma işlemini gerçekleştiremiyorsunuz. Bu uygulamada sadece hesabınızı kalıcı olarak silebiliyorsunuz. Bu yüzden kararınızdan emin olmanız gerekiyor. Ayrıca hesap kapatma işlemi yapsanız bile 30 gün içerisinde geri dönebiliyorsunuz.

Yani TikTok hesabı kendi kendine kapanır mı sorusunun cevabının bu olduğunu söyleyebiliriz.

TikTok Pro Hesaptan Nasıl Çıkılır?

Eğer pro hesabınız varsa öncelikle hesabınıza giriş yapın. Sonrasında sağ üstte yer alan simgeye tıklayın.

Ayarlar seçeneğine tıklayın ve burada ‘Hesabımı yönet’ yazsını seçin. Son olarak en alt kısmında yer alan ‘Pro hesabına geç’ seçeneğine tıklayın. Bu hesaptan çıkmak için de ‘Ayarlar’ menüsünden ‘Kişisel hesaba geçiş’ i yapın.

Eğer TikTok hesabıma giremiyorum diyorsanız da neden olabileceğine dair bir fikriniz oluşturulmalı. Örneğin, hesap şifreniz değiştirilmiş olabilir ya da kullanıcı adınız farklı olabilir. Bunları bir düşünmelisiniz.

TikTok Hesabımı Nasıl Geri Alabilirim?

Son olarak kısa bir şekilde bundan da bahsedelim. Eğer şifrenizi unuttuysanız ya da az önceki gibi giriş yapmada sorun yaşıyorsanız yapmanız gereken ilk şey şifrenizi değiştirmek olmalı. Böylece TikTok hesap kurtarma işleminizi gerçekleştirebileceksiniz.

Ayrıca TikTok hesabımı nasıl geri alabilirim dediğinizde hesabınız çalındıysa sistemden şikayette bulunabilirsiniz. Böylece o hesap incelenecektir ve sonrasında da çalındığı anlaşıldığında kapatılacaktır.

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Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos