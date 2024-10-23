TikTok çöktü mü, kapatıldı mı, neden açılmıyor, erişim engeli mi geldi?
Instagram, Facebook ve X platformunda yaşanan erişim problemleri sonrasında gözler TikTok'a çevrildi. 23 Ekim'de TikTok kullanıcıları tarafından erişim sorunları yaşandığı belirtildi. Kullanıcılar, dünya çapında geniş kitlelere ulaşan popüler sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, TikTok çöktü mü, erişim engeli mi geldi? İşte 23 Ekim Çarşamba TikTok uygulamasında son durum...
- 1
TikTok'ta akşam saatleri itibarıyla erişim sorunu ve akış yenilememe problemi yaşanmaya başlandı. Milyonlarca insanın kullandığı uygulamada çeşitli uyarılar veya yavaşlama meydana geldi. Instagram, X, ve Facebook'ta meydana gelen erişim problemlerinin ardından TikTok'un akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok'a erişim engeli mi geldi, TikTok kapandı mı ve ne zaman düzelecek? İşte detaylar...
- 2
TİKTOK ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?
TikTok'un durumuna ilişkin resmi bir karar bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
- 3
TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?
23 Ekim tarihinde internet genelinde yavaşlama meydana geldi. TikTok uygulamasında da genel internet yavaşlaması nedeniyle erişim sorunu olduğu düşünüyor.
-
- 4
TİKTOK NE ZAMAN DÜZELECEK?
Milyonlarca vatandaş sosyal medyada zaman geçiriyor. Bunların en büyük sosyal ağlarından olan TikTok'a teknik nedenlerden dolayı sıklıkla arıza veriyor. Sorunun kısa süre içerisinde düzelmesi bekleniyor.
- 5