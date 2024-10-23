TikTok açıldı mı, son durum nedir?
Instagram, Facebook ve X platformunda yaşanan erişim problemleri sonrasında gözler TikTok'a çevrilmişti. 23 Ekim'de TikTok kullanıcıları tarafından erişim sorunları yaşandığı belirtmişti. Kullanıcılar, dünya çapında geniş kitlelere ulaşan popüler sosyal medya platformuna giriş yapmakta zorlandıklarını ifade ettiler. Peki, TikTok açıldı mı, son durum nedir? İşte 24 Ekim TikTok uygulamasında son durum...
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TikTok'ta dün akşam saatleri itibarıyla erişim sorunu ve akış yenilememe problemi yaşanmaya başlanmıştı. Milyonlarca insanın kullandığı uygulamada çeşitli uyarılar veya yavaşlama meydana gelmişti. Instagram, X, ve Facebook'ta meydana gelen erişim problemlerinin ardından TikTok'un akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok açıldı mı, ne oldu? İşte detaylar...
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TİKTOK DÜZELDİ Mİ?
Milyonlarca kişi sosyal medyada zaman geçiriyor. Bunların en büyük sosyal ağlarından olan TikTok teknik nedenlerden dolayı sıklıkla arıza veriyor. Kullanıcılar tarafından sorunun düzeldiği belirtiliyor.
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TİKTOK ÇÖKTÜ MÜ?
23 Ekim tarihinde internet genelinde yavaşlama meydana geldi. TikTok uygulamasında da genel internet yavaşlaması nedeniyle erişim sorunu olduğu düşünülüyor.
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TİKTOK ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?
23 Ekim tarihinde TikTok'un durumuna ilişkin bir açıklama bulunmuyor. Konuyla ilgili açıklama yapılması durumunda haberlerimizde yer vereceğiz.