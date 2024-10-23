TikTok'ta dün akşam saatleri itibarıyla erişim sorunu ve akış yenilememe problemi yaşanmaya başlanmıştı. Milyonlarca insanın kullandığı uygulamada çeşitli uyarılar veya yavaşlama meydana gelmişti. Instagram, X, ve Facebook'ta meydana gelen erişim problemlerinin ardından TikTok'un akıbeti de araştırılmaya başlandı. Peki, TikTok açıldı mı, ne oldu? İşte detaylar...