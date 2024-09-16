Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya TikTok, ABD'deki geleceğini belirleyecek davada temyiz mahkemesinde sözlü savunmasını yaptı | Dış Haberler

        TikTok, ABD'deki geleceğini belirleyecek davada temyiz mahkemesinde sözlü savunmasını yaptı

        ABD'de ocak ayında yasaklanması muhtemel Çinli sosyal medya platformu TikTok, ülkedeki varlığını sürdürebilmek için hayati önem taşıyan Adalet Bakanlığına karşı açtığı davanın temyiz duruşmasında sözlü savunma verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2024 - 22:44 Güncelleme: 16.09.2024 - 22:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        TikTok sözlü savunmasını yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD'de son dönemin en tartışmalı konularından biri olan TikTok'un yasaklanmasına ilişkin temyiz mahkemesine taşınan süreçte, bugün Çinli sosyal medya platformu yöneticileri ile Adalet Bakanlığı yetkilileri hakim karşısında sözlü savunmalarını yaptı.

        Columbia Bölgesi Temyiz Mahkemesi'nde 3 hakimden oluşan heyetin dinleyip karar vereceği temyiz duruşmasında, TikTok ile Adalet Bakanlığına sözlü savunmaları için 25'er dakika verildi.

        TikTok, ABD yönetiminin yasaklama kararının Amerikan Anayasası'nın 1. Maddesi'ndeki ifade özgürlüğüne ve ABD'nin "açık internet" politikasına aykırı olduğunu ve şirketin ABD'deki faaliyetlerine devam etmesi gerektiğini savundu.

        REKLAM

        ABD'de 170 milyon kullanıcısı olan firma ayrıca, ABD yönetiminin tanıdığı sürenin çok kısa olduğunu, bu süre zarfında ByteDance ile olan ilişkisinin sona erdirilmesinin teknik ve pratik anlamda mümkün olmadığını savundu.

        Buna karşılık ABD Adalet Bakanlığı ise TikTok'un Çinli ana firması olan ByteDance ile olan ilişkisini sona erdirmesi gerektiği, aksi yöndeki bir durumda ABD Başkanı Joe Biden'ın nisanda imzaladığı yasa gereği firmanın ABD'de yasaklanacağını bildirdi.

        Temyiz Mahkemesindeki yargıçların, tarafları dinledikten sonra birkaç hafta içerisinde TikTok'un "ABD'de yasaklanmama" yönündeki talebinin haklı olup olmadığına karar vermesi bekleniyor.

        ABD yönetimi geçen yıl, Amerikalı kullanıcı bilgilerini Çin yönetiminin erişimine açık hale getirmekle suçladığı TikTok'un ya bir ABD'li firmaya satılmasını ya da yasaklanmasını öngören adım atmıştı.

        ABD Kongresinden martta geçen yasa tasarısı, ABD Başkanı Biden tarafından nisanda imzalanmıştı.

        Biden yönetimi son olarak TikTok'a, 19 Ocak 2025'e kadar Çinli ByteDance ile olan tüm ilişkisini sona erdirmesi için süre vermiş, aksi takdirde firmanın ABD'de kullanıcıların erişimine kapatılacağını bildirmişti.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #TikTok
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Bakan Tekin'den açıklamalar
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Yolcularını indirdi, silahlı saldırıya uğradı
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Sıla bebekle ilgili yeni açıklama
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        Trafikte makas atan sürücü gözaltında
        'Türkiye bizim dostumuz'
        'Türkiye bizim dostumuz'
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Beşiktaş'tan MHK'ya hakem tepkisi!
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Narin'in tutuklanan kuzenine soruldu: Terliği neden sakladın?
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        Çelik'ten gündeme ilişkin açıklamalar
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        16 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        "Mourinho'dan öğrendiğim en büyük ders..."
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        'Beden Kitle İndeksi'ne veda etme zamanı geldi mi?
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Süper Lig'de derbi tarihleri açıklandı!
        Operatörlere zam tepkisi
        Operatörlere zam tepkisi
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Fed'in Eylül ayı faiz kararı ne olur?
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Akıllı telefonlarda bilinmesi gereken gizli özellikler
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Kraliçe olmadan tayin olmuş
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        Van Gölü'nde keşfedilenlerin en büyüğü!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        'Emmy'leri silip süpürdü! Shogun rekor kırdı!
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        "Derbi için üstüne çıkmalı!"
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Yarın İtalya'da evleniyorlar
        Habertürk Anasayfa