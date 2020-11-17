TİKA'dan Kosova’da veteriner hekimlere yönelik Tecrübe Paylaşım Programı

AA

Kosova Veteriner Hekimler Odası iş birliğindeki programın açılışında konuşma yapan TİKA Balkanlar ve Doğu Avrupa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut Çevik, Kosova'da bugüne kadar 300’ün üzerinde proje gerçekleştirdiklerini söyledi.

Projeleri hayata geçirirken alanından uzman isimlerden gereken desteği aldıklarını vurgulayan Çevik, TİKA'nın Kosova'da genellikle yardım gereken alanlara yatırımlar yaptığını aktardı.

Kosova Tarım, Ormancılık ve Kırsal Kalkınma Bakan Yardımcısı Nehat Ramadani de TİKA'nın Kosova'da tarım ve diğer alanlardaki taahhüdünü çok takdir ettiğini dile getirdi.

İstanbul'a gerçekleştirdiği bir ziyaretin ardından Türkiye’nin salgına karşı aldığı tedbirler karşısında hayrete düştüğünü belirten Ramadani, "Türk kurumlarının bu konuda yapmış olduğu tüm bu başarılı çalışmaları yakın gelecekte yakından görmeyi arzuluyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, gıda güvenliğinin ne kadar önemli bir konu olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurguladı. Sakar, salgının sona ermesi ve ardından yapılacak karşılıklı ziyaretlerle ilişkilerin geliştirilmesi temennisinde bulundu.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu ise gıda güvenliğinin krize dönüşeceği dönemde tarımsal diplomasi çalışmalarını hızlandıran TİKA’yı takdir ettiklerini, tecrübe paylaşımı konusunda her zaman TİKA’nın yanında olacaklarını söyledi.

Dr. Engin Ünay ve Dr. Hasan Hüseyin Şenyüz’ün sunumları ile başlayan eğitim programında 5 gün boyunca 80'i aşkın Kosovalı veteriner hekim eğitim alacak.