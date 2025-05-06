Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.112,19 %-0,60
        DOLAR 38,6142 %0,12
        EURO 43,7787 %0,20
        GRAM ALTIN 4.180,05 %1,11
        FAİZ 46,94 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 41,01 %1,78
        BITCOIN 94.439,00 %0,21
        GBP/TRY 51,3650 %0,11
        EUR/USD 1,1326 %0,10
        BRENT 61,40 %1,94
        ÇEYREK ALTIN 6.834,39 %1,11
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret savaşları sürerken dünya devi Skechers satılıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret savaşları sürerken dünya devi Skechers satılıyor

        Giyim ve spor ayakkabı markası Skechers, 3G Capital tarafından 9,4 milyar dolara satın alınıyor. Anlaşma, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase Bank tarafından taahhüt edilen borçla finanse edilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.05.2025 - 07:34 Güncelleme: 06.05.2025 - 07:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dünya devi Skechers satılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        3G Capital ABD’li önde gelen ayakkabı firması Skechers’ı satın alıyor.

        BloombergHT'nin aktardığına göre, 3G Capital Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Skechers satın alımının 2025’in üçüncü çeyreğinde beklendiğini söyledi. Anlaşma, 3G Capital tarafından sağlanan nakit ve JPMorgan Chase Bank tarafından taahhüt edilen borçla finanse edilecek.

        9,4 milyar dolarlık öz sermaye değeri, hem A sınıfı hem de B sınıfı hisseler dikkate alındığında hisse başına 63 dolarlık bir fiyatı gösteriyor.

        Anlaşma duyurulmadan önce Skechers’ın piyasa değeri yaklaşık 7,4 milyar dolardı. Şirket geçtiğimiz yıl 9 milyar dolar gelir elde etti. Ayakkabı şirketinin hisseleri bu yılın başından Cuma kapanışına kadar yüzde 28 düştü ancak Pazartesi günü New York’ta yüzde 25 yükseldi.

        REKLAM

        Spor ayakkabı markası, “küresel ticaret politikalarından kaynaklanan ekonomik belirsizliği” gerekçe göstererek nisan ayında tüm yılki beklentilerini geri çekmişti.

        TRUMP’IN TİCARET SAVAŞI SKECHERS AYAKKABILARIN ÜRETİM MERKEZLERİNİ ETKİLEDİ

        ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşı, Skechers ayakkabılarının önemli bir kısmının üretildiği Vietnam ve Çin gibi üretim merkezlerini etkiledi. Şirket şimdi fiyatları ayarlıyor ve maliyetleri azaltmak için satıcılarla çalışıyor.

        Anlaşmanın ardından Skechers özel bir şirket olacak. 3G Capital açıklamasında, “Skechers, yaratıcılık ve yenilikçilik geçmişine sahip ikonik bir markadır. Bu ekibin kurduğu işe karşı büyük bir hayranlığımız var ve şirketi desteklemeyi dört gözle bekliyoruz” ifadesini kullandı.

        Ayrıca Skechers, CEO Robert Greenberg tarafından yönetilmeye devam edileceğini de açıkladı.

        *Haberin görseli Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi
        Pakistan 120 km menzilli füzesini denedi
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        9 yaşındaki Berat'ın ölümüne sebep olan ehliyetsiz sürücüye 5 yıl hapis
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        İş yerindeki düdüklü tencere patladı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Barrack: Trump'ın amacı ABD-Türkiye ittifakını hak ettiği yere taşımak
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump ile görüştü
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Habertürk Anasayfa