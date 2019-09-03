03 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD’nin 112 milyar Dolarlık Çin ürününe 1 Eylül'den itibaren ek gümrük vergisi uygulamaya başlaması ile iki ülkü arasındaki ticaret savaşı daha da kızıştı. Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump’ın Çin’e vergi yaptırımının Türk tekstil ve elektronik sektörüne ciddi anlamda fırsat kapısı aralayacağını söyledi.
700 KADAR ÜRÜNÜ KAPSIYOR
ABD ile Çin karşılıklı ek vergi tarifelerini yürürlüğe koydu. Çin, ABD menşeli 75 milyar Dolar değerindeki Amerikan ürününe yüzde 5 ila 10, ABD’de Çin’in 112 milyar Dolarlık ürününe yüzde 15 ek tarife uygulamaya başladı. ABD'li tüketiciler 1 Eylül itibariyle Çin’den gelen bazı gıda, spor malzemesi, spor giyim ürünü, müzik enstrümanı ve mobilya ürününe daha fazla para ödemek zorunda kalacak. Çinliler ise ABD’den gelen tatlı mısır, mermer, müzik aleti dahil bin 700 kadar ürün için ek vergi ödemekle yükümlü olacak.
'ZEMİNE YENİ TUĞLALAR EKLEYEBİLİR'
ABD Başkanı Trump’ın Çin’e ek vergi uygulamasının aslında Türk üreticilerine ve sanayicilerine fırsatlar sunması anlamına geldiğini bildiren Ali Osman Akat, sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Trump sıklıkla şu cümleyi dile getiriyor: ‘Çin’den başka ülkelerden tedarik edin.’ Ve uygulanan politikalar bunu destekler halde. Türk sanayicileri bu durumdan yaralanarak ABD piyasasında yer edinebilir ve var olan zemine yeni tuğlalar ekleyebilir. Özellikle Türk tekstil ve elektronik sektörü, ABD-Çin vergi savaşının kazananı olmaya aday!‘’
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