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        Haberler Ekonomi Alışveriş Ticaret Bakanlığı'ndan 'okul ürünleri' denetimi - Alışveriş Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan 'okul ürünleri' denetimi

        Ticaret Bakanlığı tarafından yurt genelinde başlatılan okul ürünleri denetimleri kapsamında, kırtasiye ve zincir marketlerde eş zamanlı denetim yapıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:56 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:56
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        • 1

          Ticaret Bakanlığı, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesi okul ürünlerine yönelik yurt genelinde denetimlere başladı. İlki geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerin ikincisi, bugün yapıldı.

        • 2

          81 ildeki eş zamanlı denetim kapsamında, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla çalışma yapıldı.

        • 3

          Ankara'daki denetim, İl Ticaret Müdürü Elif Tan başkanlığında yapıldı.

        • 4

          Kırtasiyeler ve zincir marketlerde yapılan çalışmada kitap, defter, silgi, kalem, sırt çantası gibi ürünlerin fiyat etiketi, fiyat etiketinde bulunması gereken ürünün özelliği, ürünün menşei, fiyatın uygulanmaya başlandığı tarih gibi hususların olup, olmadığı kontrol edildi.

        • 5

          Oyuncak kapsamına giren, çocuklara yönelik kırtasiye ürünlerinin üzerinde CE işareti, yaş uyarısı ve diğer uyarı ifadelerine yer verilip verilmediği denetlendi. Denetimlerin ülke çapında devam edeceği bildirildi.

        * Haberin görseli DHA'dan servis edilmiştir.

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