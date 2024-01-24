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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ticaret Bakanlığı'ndan fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza

        Ticaret Bakanlığı, farklı sektörlerde fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon TL idari para cezası uygulandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, para cezası uygulanan şirketler, ekmek satışı, otomotiv, tavukçuluk ve çimento sektörlerinde faaliyet gösteriyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2024 - 08:48 Güncelleme: 24.01.2024 - 08:49
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        Fahiş fiyat ve stokçuluğa 103 milyon TL ceza
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        Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında atılan adımlar ile açıklamalarda bulundu.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 19.01.2024 tarihli 35. toplantısının gerçekleştirildiği, tarifeye aykırı şekilde ekmek satışı yapan işletmelere yönelik olarak denetimler gerçekleştirildiği aktarıldı.

        Yapılan açıklamada, bu denetimler sonucunda tespit edilen aykırılıklar Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında görüşüldüğü ve belirlenen fiyat tarifesinin üzerinde ekmek satışı yapan işletmelere 55 milyon 869 bin 477 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

        OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE 8 İŞLETMEYE 27 MİLYON TL PARA CEZASI

        Açıklamada, otomotiv sektörüne yönelik denetimler ile ilgili de bilgi verildi.

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        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun toplantısında ayrıca, otomotiv sektörüyle ilgili olarak, piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğu değerlendirilen 8 işletme hakkında toplam 27 milyon 82 bin 889 TL idari para cezası kararı alınmıştır" denildi.

        Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’nun 35. toplantısının gündeminde, fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 20 hazır beton ve çimento üreticisi işletmeye ise 15 milyon 239 bin 294 TL, tavukçuluk sektöründe faaliyet gösteren 8 işletmeye ise fahiş fiyat artışı nedeniyle 4 milyon 969 bin 335‬ TL idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

        Toplamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk fiilleriyle piyasa işleyişini ve serbest rekabeti bozan, tüketicilerin mağduriyet yaşamasına sebebiyet veren uygulamalarda bulunduğu tespit edilen işletmelere Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından toplam 103 milyon 160 bin 995 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

        Ticaret Bakanlığı, haksız ticari uygulamalar ve eylemlerde bulunanlar hakkında gerekli idari tedbirleri almaya kararlılıkla devam edileceğini vurguladı.

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