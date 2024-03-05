Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ticaret Bakanlığı'ndan Derya Balta'ya ceza - Magazin haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan Derya Balta'ya ceza

        Emekli futbolcu Hakan Balta'nın sosyal medya fenomeni eşi Derya Balta'nın bir paylaşımı başına dert açtı. Balta'nın paylaşımı sonrası Ticaret Bakanlığı, ünlü isme 346 bin TL para cezası kesti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli milli futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta, bir sosyal medya paylaşımı yüzünden Ticaret Bakanlığı'na şikayet edildi.

        • 2

          Instagram hesabında 457 bin takipçisi bulunan Derya Balta, Ticaret Bakanlığı'ndan gelen belgeyi takipçileriyle paylaştı ve cezayla ilgili açıklama yaptı.

        • 3

          Birileri tarafından şikâyet edildiğini ve bunların kim olduğunu bildiğini söyleyen Derya Balta; "Bu ceza nedeniyle ağlamayacağım. Bir kliniğe gittim. Orada 'gelin, yaptırın' demedim, sadece kendime neden o işlemi yaptırdığımı söyledim. Bir başka paylaşımında da ışık dolgumu eritmiştim, hocam da bunu eritecek ve çok mutluyum demiştim. 'Dikkat edin, ışık dolgusu falan yaptırmayın, gelin burada yaptırın' dememiştim. Memnuniyetimi dile getirdim, ücretimi de ödedim. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı'ndan savunma istediler. Savunmamı yapmama rağmen cezayı yedim" dedi.

        • 4

          Ticaret Bakanlığı, sosyal medyada içerik üreten fenomenler için bir düzenleme yapmıştı. Bu düzenleme ile fenomenler, artık kazanç sağlayacakları içerikleri paylaştıklarında #işbirliği olarak belirtmesi gerekiyor. Ancak sosyal medya fenomenleri paylaşımlarında bu kurala uymazlar ise ceza uygulanacağı hususunda uyarı yapılmıştı.

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Habertürk Anasayfa