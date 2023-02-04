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Ticaret Bakanı Muş: 'Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz'

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, 2022 için büyüme rakamının yüzde 5 seviyesinde olacağını belirterek, "Rakamlar daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarda açıklanacaktır" dedi

Giriş: 04.02.2023 - 14:46 | Güncelleme: ABONE OL
Ticaret Bakanı Muş: 'Yüzde 5 veya üzerinde büyüme oranı bekliyoruz'
AA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, büyümeyi 2023 yılında da sürdürmek istediklerini belirtti.

Bakan Mehmet Muş, Kars'ta düzenlenen '2023'e Doğru Şehir Buluşmaları' programında yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz yılda rakamlar daha açıklanmadı ama yüzde 5 civarında veya biraz üzerinde bir büyüme oranı bekliyoruz. O da yakın bir zamanda resmi rakamlarda açıklanacaktır" dedi.

2023 yılının bütün dünya için daha zorlu geçeceğini kaydeden Bakan Muş, "Kovid-19'dan sonra ortaya çıkan genişleyici para politikalarından dolayı bütün ülkeler şu an daha böyle kısıtlı likide ettiği piyasadan çekici, biraz daha mevcut dünyadaki fiyat dalgalanmalarını kontrol altına almak için politikalar geliştiriyorlar. Bu da ister istemez ülkelerin büyüme oranlarına yansıyor. Dünyadaki, ticaret hacmindeki büyüme oranları, aşağı yönlü, uluslararası kuruluşlar tarafından revize ediliyor. Fakat biz Türkiye olarak büyümemizi 2023 içerisinde de sürdürmek istiyoruz ve büyüyerek bu yılı da kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Her şeye, seçime rağmen ekonomik büyümeyi gerçekleştirmek istediklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Muş, bu yılın ocak ayının ihracat rakamlarını kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlattı.

Geçen senenin ocak ayına göre yüzde 10'un üzerinde bir artışın olduğuna dikkati çeken Muş, "İhracat, üretim demek, istihdam, piyasada hareketlilik ve canlılık demek. Nihayette biz burada ürettiğimiz ürünleri yurt dışına satıyoruz ve oradan ülkeye döviz girdisi sağlanıyor. Dolayısıyla ihracatın güçlü seyretmesi, ekonominin büyümesinin önemli bir dinamosu olarak görev veriyor" dedi.

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