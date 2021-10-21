Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Nijerya İş Konseyi ile Nijerya Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu iş birliğinde, Nijerya'nın başkenti Abuja'da Türkiye-Nijerya İş Forumu düzenlendi.
Foruma, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Nijerya Ticaret, Sanayi ve Yatırım Bakanı Otunba Niyi Adebayo, DEİK Başkanı Nail Olpak'ın yanı sıra çok sayıda iş insanı katıldı.
Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada, Afrika kıtası ile ekonomik ilişkilerinin 2003 yılında "Afrika Ülkeleri ile Ticari ve Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Stratejilerinin" devreye alınmasından bu yana hızla geliştiğini kaydederek, "2003'te Türkiye-Afrika ticaret hacmi 5,4 milyar dolar seviyelerinden, 2020'ye gelindiğinde 25,3 milyar dolara ulaştı." dedi.
Türkiye'nin Afrika'ya ihracatının 2 milyar dolardan 15 milyar dolara çıktığını anlatan Muş, ithalatın ise 3 milyar dolardan 10 milyar dolara yükseldiğini ifade etti.
Bakan Muş, Türkiye'nin Afrika'ya yönelik stratejisinin başlamasından bu yana kıtaya birçok üst düzey ziyaret düzenlendiğini, Afrika'dan da birçok üst düzey ziyaretin gerçekleştiğini dile getirerek, "Ülkelerimiz arasındaki bu yakın temaslar, kıtayla ilişkilerimizin geliştirilmesine önemli katkı sundu." ifadesini kullandı.
"BUGÜN ÇABALARIMIZIN MEYVELERİNİ TOPLAMAYA BAŞLADIK"
18 yılın sonunda, Afrika'daki yatırımlarının piyasa değerinin 6 milyar doları aştığını, Türk müteahhitlerin kıta genelinde üstlendikleri projelerin büyüklüğünün ise kümülatif olarak 77 milyar doları geçtiğini söyleyen Muş, "Bugün bu çabalarımızın meyvelerini toplamaya başladık." diye konuştu.
Muş, Türk Hava Yollarının kıta genelinde 58 noktaya seferler düzenlediğine işaret ederek, ilerdeki dönemde de "kazan-kazan" ilkesi ve eşit ortaklık temelinde iş birliğini her alanda geliştirmek istediklerini aktardı.
"NİJERYA, TÜRKİYE'NİN SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ ARASINDA EN BÜYÜK ORTAĞI"
Bakan Muş, Nijerya'nın, Türkiye'nin Afrika kıtasındaki altıncı, Sahra Altı Afrika ülkeleri arasında ise birinci büyük ticaret ortağı olduğunu kaydederek, "İkili ticaretimizin gelmiş olduğu seviyeden memnuniyet duyuyoruz. Ancak değerlendirilebilecek önemli bir potansiyelin de halen atıl olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Nijerya'nın ekonomisini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarının iki ülke iş dünyaları için yeni iş birliği fırsatları ortaya koyduğuna değinen Muş, özellikle teknoloji ürünleri, inşaat malzemeleri, ilaç, tarımsal ürün işleme ve gıda, savunma ve havacılık sanayi gibi alanlarda önemli iş birliği fırsatları olduğunu söyledi.
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