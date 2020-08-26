Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, Hazine taşınmazları üzerinde yapılacak tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimi desteklemek amacıyla tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi yetiştirilmek üzere 2019 ve 2020'nin Ocak-Temmuz döneminde 20,5 milyon metrekare Hazine arazisi kiralandı.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Bakanlık, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun olarak kullanılan lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere, 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiralamaya devam ediyor.
Bu kapsamda 2019 ve bu yılın 7 ayında lavanta, gül, ada çayı, kekik, çörek otu başta olmak üzere tıbbi, aromatik bitki ve süs bitkisi için 26,2 milyon metrekare Hazine taşınmazı ilana çıkarıldı.
Türkiye genelinde 20,5 milyon metrekare Hazine taşınmazı için vatandaşlarla kira sözleşmesi imzalandı.
Balıkesir, 5,4 milyon metrekare ile en çok taşınmaz kiraya verilen il oldu. Balıkesir'i, Kütahya 4,3 milyon metrekare, Burdur da 1,3 milyon metrekare ile takip etti.
KİRALAMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR
Milli Emlak Genel Müdürlüğünce belirlenen veya gerçek/tüzel kişiler tarafından talep edilen ve kiraya verilmesi uygun görülen taşınmazlar, Genel Müdürlüğün internet sayfasında ve uygun görülen diğer şekillerle 30 gün süreyle ilan ediliyor.
İlan edilen taşınmazlar Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ile ziraat odalarına da bildiriliyor. Bu taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde bulunanlara da aynı süre içerisinde uygun görülen vasıtalarla duyuruluyor.
Tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkileri yetiştirilmek üzere ilan edilen aynı taşınmaz için birden fazla başvuru olması halinde ise kiralama başvurusunda bulunanlar arasında seçim yoluna başvuruluyor. Burada da belli kriterler üzerinden puanlama yapılıp, en yüksek puanı alan hak sahibi ile sözleşme imzalanıyor.
Bu puanlama sisteminde, kadın girişimci veya 18-40 yaş arası genç çiftçiler, ziraat mühendisi ya da teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet eden ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıtlı tıbbı aromatik/süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik, kooperatif ve benzeri gibi üretici örgütleri artı puan alarak, kiralamada öncelik hakkına sahip oluyor.
Uygulamadan yararlanmak isteyenler, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri bünyesindeki Milli Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Milli Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.
Başvurular, Milli Emlak Genel Müdürlüğünün web sitesi "www.milliemlak.gov.tr" üzerinden elektronik olarak da yapılabiliyor.
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