THY yurt dışı uçuşlar ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 1 Haziran itibarıyla İstanbul Havaalanı ve Sabiha Gökçen Havaalanı'nda yurt içi seferler başladı. Yurt dışı uçuşlarıyla ilgili ise THY'den açıklama geldi. İşte detaylar...

THY YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN?

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün “Basel'den Gaziantep'e, Frankfurt'tan Elazığ'a… 18 Haziran itibarıyla Avrupa'daki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçmaya başlayacağız. Bayrak taşıyıcı olarak memleketin yolunu biraz daha kısaltacak, misafirlerimizi sevdiklerine daha kısa sürede kavuşturacağız.” dedi.

UÇUŞLARDA KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yeni kuralları sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Ekşi, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı uçuş için:

1) MASKENİ TAK. Her 4 saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun.

2) SOSYAL MESAFENİ KORU: Mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et.

3) HİJYENE DİKKAT. El yıkamak ve mümkün olduğunca ONLİNE İŞLEMLER ile seyahat.

4) EL BAGAJI YOK. Küçük el çantası var.

5) KORİDORDA KUYRUK ve TEMAS YOK. Anons ile sıra numarasına göre:

– Biniş için arka sıradan öne doğru;

– İniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile”