Kazakistan'da bulunan Aycı Türkiye'ye döndü

Kazakistan'da bulunan Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, kargo uçağı ile akşam saatlerinde Türkiye'ye döndü.

Ülkedeki sektöre dönük ikili temaslarda bulunan Aycı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşiyle birlikte Kazakistan'a seyahat etmişti.