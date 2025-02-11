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        Haberler Bilgi Ekonomi THY Ramazan kampanyası 2025: Türk Hava Yolları tek yön yurt içi biletleri ne kadar, seyahat tarihi nedir, kampanya ne zaman bitiyor?

        THY Ramazan kampanyası başlattı: Bilet fiyatları 949 TL'den başlıyor

        Türk Hava Yolları Ramazan ayı için bir kampanya başlattı. Ramazan ayında tek yön yurt içi uçuşlarda bilet fiyatları 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa açıldı. Üç gün sürecek kampanya döneminde bilet alan yolcular Ramazan ayı içerisinde seyahat edebilecek. Peki, THY Ramazan kampanyası ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.02.2025 - 11:01 Güncelleme: 11.02.2025 - 11:01
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        • 1

          Türk Hava Yolları, Ramazan ayında geçerli olacak şekilde tek yönlü uçuşları 949 TL'den satışa çıkardı. Yolcular, 13 Şubat tarihine kadar bilet alabilir. İsteyenler, kampanya dahilinde ek ödeme yaparak ekonomi dışında Extrafly ve Primefly bilet de alabilir. İşte, THY 2025 Ramazan kampanyası...

        • 2

          THY'DEN RAMAZAN KAMPANYASI!

          THY, 1-26 Mart 2025 arasındaki yurt içi ve tek yönlü uçuşlar için biletleri 949 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkardı.

        • 3

          THY RAMAZAN KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          Kampanya 11-13 Şubat 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.

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